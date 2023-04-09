الرئيس الايراني يناقش مع نظيريه السوري والجزائري إقامة "جبهة اسلامية ضد إسرائيل"

ياتي هذا على ضوء التوتر في الحرم القدسي خلال الايام الأخيرة والتوتر على الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان

تحدث الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي اليوم مع نظيره السوري بشار الأسد والجزائري عبد المجيد تبون حول إقامة "جبهة إسلامية موحدة ضد إسرائيل".وـأضافت التقارير الايرانية بأن رئيسي توجه الى دول إسلامية بهدف التعاون "لتحرير الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة" بحسب تعبيره.

بينما يقوم قائد فيلق قدس إسماعيل قاني في زيارة الى دمشق، وعلى خلفية التوتر الأمني متعدد الجبهات، أجريت مكالمة هاتفية بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيسي. وتحاول ايران في الأيام الأخير عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بسبب الأحداث في الحرم القدسي والتوتر في الساحة الفلسطينية. وناقش الأسد ورئيسي التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية والتوتر الأمني، الى جانب مواضيع أخرى مرتبطة بالعلاقات بين البلدين.

كما أجرى رئيسي مكالمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي تطرقت ايضا الى أهمية اقامة جبهة إسلامية موحدة ضد إسرائيل، وبحسب التقارير في ايران قال رئيسي إنه "توجد أهمية لإقامة جبهة بين الدول الاسلامية أمام إسرائيل. حاليا يوجد حاجة ملحة جدا أكثر من مرة للتعاون بين الدولة الاسلامية لاقامة الجبهة" ورد عليه الرئيس الجزائري إننا "نأمل بأن نتمكن من تحرير الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة، عن طريق التعاون بين الدول".

من المكالمات البارزة التي أجراها رئيسي كانت الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقالت وسائل اعلامية ايرانية وتركية أن "اردوغان شدد على أهمية وحدة صفوف العالم الاسلامية أمام الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين" في إشارة الى أحداث الحرم القدسي، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية بالتشديد على أحداث الأقصى.

وفي اليوم نفسه ، تحدث رئيسي أيضًا مع سردار بردي محمدوف ، رئيس تركمانستان. وخلفية الحديث بينهمامكان أيضًا على خلفية شهر رمضان ، وتم التطرق فيه ايضا الى : أهمية تشكيل وحدة صفوف للعالم الاسلامي في مواجهة اسرائيل، وأحداث الاقصى، والتوترات في الساحة الفلسطينية، ولاحداث في لبنان.