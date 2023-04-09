المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لـ i24NEWS:"الشرطة تحرص على ضمان حرية العبادة وحماية المصلين بالحرم القدسي".

في حين أكد أن السائح الايطالي قتل يوم الجمعة في عملية دهس وليس في حادث دهس

أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وسيم بدر خلال حديثه مع i24NEWS أن "إسرائيل حرصت خلال النصف الأول من شهر رمضان بأن يتمتع المصلون بأجواء احتفالية ومضى أول أسبوعين بهدوء ، وعملت الشرطة على ضمان حرية العبادة وحماية المصلين".

وقال بدر إن "ما أشعل الوضع هو دخول شبان تحرضهم جهات مسلحة للحرم وحولوا الحرم القدسي والمسجد القبلي إلى ثكنة عسكرية ، بعد إدخالهم الحجارة والمفرقعات والألواح الخشبية منتهكين قدسية المكان" وشدد على أن "الشرطة تحترم وتعمل على ضمان حرية العبادة وحماية قدسية الحرم الشريف وضمان أداء مراسم العبادة بشكل هادئ لكنها ترفض أعمال الشغب والعنف". "وتعمل على ضمان حرية العبادة لكافة الديانات".

وفي تعليق عائلة يوسف أبو جابر من كفر قاسم على ادعاء الشرطة بأن ابنها نفذ عملية دهس في تل أبيب ليلة الجمعة،أسفرت عن مقتل سائح ايطالي واصابة سبعة سياح آخرين، حيث قالت العائلة أن الأمر لا يدور عن عملية وإنما عن حادث قال إن "المواد التي جمعناها حتى الآن تشير الى عملية ، التحقيق مستمر" في حين أكد أخصوص قضية الطبيب محمد العصيبي من حورة الذي أعلنت الشرطة إنه اختطف سلاح شرطي وحاول استهداف شرطيتين من حرس الحدود :"بان الأمر عملية وإن العصيبي حاول تنفيذ عملية واطلاق النار واستهداف شرطيتن". في حين شددت عائلته "أن ابنها قتل بدم بارد" مطالبة الشرطة بعرض توثيق للعملية.