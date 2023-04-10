إسرائيل ستمنع دخول اليهود إلى الحرم القدسي حتى نهاية شهر رمضان

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الخطوة جاءت لتخفيف التوترات التي اندلعت حول الموقع المقدس في الأيام الأخيرة"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن الحكومة ستأمر شرطة القدس بمنع المصلين اليهود من دخول الحرم القدسي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الخطوة جاءت لتخفيف التوترات التي اندلعت حول الموقع المقدس في الأيام الأخيرة". فيما انتقد هذا القرار بعض أعضاء التحالف، بمن فيهم وزير التراث الإسرائيلي أميشاي إلياهو من حزب القوة اليهودية اليميني.

وقال الوزير إن "علامات الضعف التي أظهرناها خلال العقود الثلاثة الماضية لم تنجح. في كل مرة أظهرنا الضعف في وجه أولئك الذين أساءوا إلينا ، نحن الذين أصيبوا ، نحن وأطفالنا". .

وتابع الوزير "عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) والليكود لديهما عقليات مختلفة وأتينا لتغيير عقلية إسرائيل. لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها ونحن نقاتل من أجله. هذه الحكومة أفضل من السابقة ، دعونا ننجز الأمور. بالاحترام المتبادل ".

AHMAD GHARABLI / AFP فلسطينيون يرددون هتافات معادية لقوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس ، 5 أبريل 2023.

ونزل المئات من المصلين اليهود في الحرم القدسي أمس الأحد للاحتفال بعيد الفصح، على الرغم من الاشتباكات لعدة أيام، بين المتظاهرين الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى. - الأقصى ورجال الشرطة الفلسطينية.

وحذرت عدة دول عربية ، بما في ذلك الأردن ، الوصي على المجمع ، إسرائيل من عواقب وخيمة إذا لم يتم تخفيف التوترات حول الموقع.