استطلاع جديد يكشف أن ائتلاف بنيامين نتنياهو يخسر التأييد الشعبي

وكشف الاستطلاع عن حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 20 مقعدًا فقط، لتتراجع إلى المركز الثالث.

أظهر استطلاع جديد للرأي، أمس الأحد، أن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحصل على 46 مقعدًا فقط من أصل 120 في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إذا أجريت الانتخابات مرة أخرى.

وكشف الاستطلاع عن حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 20 مقعدًا فقط، لتتراجع إلى المركز الثالث.

وكان قد حصل حزب رئيس الوزراء في العام الماضي، على 32 مقعدًا، بينما حصل الائتلاف بأكمله على أغلبية 64 مقعدًا، مما يشير إلى تراجع كبير في الدعم الشعبي منذ وصولهم إلى السلطة.

وبحسب الاستطلاع فإن المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد يمكنها الآن الاعتماد على 70 مقعدًا بدون الأحزاب العربية، و 74 مقعدًا معها.

وأظهر الاستطلاع أن حزب لبيد يش عتيد جاء في المركز الثاني بـ 21 مقعدا، في حين حقق حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس أكبر مكاسب في شعبيته بـ 29 مقعدا.

في غضون ذلك، احتل حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والقوة اليهودية، اللذان ترشحا معًا خلال الانتخابات الأخيرة، المرتبة الرابعة بـ 11 مقعدًا. ويتبعهما حزب شاس المتشدد ويهودية هتوراة المتحدة اللتين حصلتا على 9 و 6 مقاعد على التوالي.

قبل أسبوع، أظهر استطلاع آخر أجرته القناة 14 نتائج مختلفة بشكل كبير، حيث حصل التحالف على 58 مقعدًا ، بينما حصلت المعارضة على 52 مقعدًا فقط، وبحسب هذا الاستطلاع، كان الليكود سيحصل على 31 مقعدًا.

ويمكن ربط هذا الاختلاف بقلق الإسرائيليين بشأن الوضع الأمني ​​حيث طغت الهجمات العدائية والاشتباكات في الحرم القدسي الأسبوع الماضي.