رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع رئيس الموساد بعد "تسريبات البنتاغون"

وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو من بارنيا شرح موقفه، وقال الأخير إنه "تحليل خاطئ من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية".

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس الموساد دافيد برنياع، أمس الأحد، بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، زعم فيه أن "قيادة الموساد شجعت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي".

وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو من برنياع شرح موقفه، وقال الأخير إنه "تحليل خاطئ من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية". ويعتقد الموساد أن هذا التحليل يستند إلى موافقة بارنيا على الانضمام بعض موظفي الموساد إلى الاحتجاجات ضد الإصلاح.

واستند تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى وثائق البنتاغون المسربة التي لا تذكر أسماء مسؤولي الموساد الذين يُزعم أنهم شجعوا الاحتجاجات .

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعوا موظفيهم على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو الاحتجاجات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي آخر".

وكان قد نفى "الموساد" عبر دائرة الإعلام في رئاسة الحكومة الإسرائيلية التقارير الأميركية، ووصفها بالـ "كاذبة والسخيفة"، وقال إن قادته وموظفيه الحاليين "لم يتعاملوامع موضوع التظاهرات على الإطلاق، وظلوا أوفياء لقيمة أنهم رجال دولة، التي تقود الوكالة منذ إنشائها".