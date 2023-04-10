الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم عقبة جبر

وحاصرت مقاتلات إسرائيلية بناية كان يوجد فيها مسلحون، ووردت أنباء عن اشتباكات في الموقع. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال خمسة أفراد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن فلسطيني لقي مصرعه في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم عقبة جبر بالقرب من أريحا بالضفة الغربية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قوات الأمن تنفذ عملية في عقبة جابر" لاعتقال فلسطينيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم عدائي.

وحاصر مقاتلين إسرائيلين بناية كان يوجد فيها مسلحون، ووردت أنباء عن اشتباكات في الموقع. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال خمسة أفراد

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل إلى مستشفى أريحا شخصين مصابين بطلقات نارية أحدهما في الرأس.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من تشييع جنازة شابتين إسرائيليتين قتلتا الجمعة الماضي في هجوم عدائي في منطقة أريحا.