هيئة المطارات الإسرائيلية تسجل مرور مليوني شخص عبر مطار بن غوريون الدولي خلال الشهر الماضي

ونقلت شركة النقل الوطنية في البلاد "ال عال" أكبر عدد من الركاب، وهو 432365 شخصًا، أي ما يعادل 22.9 بالمائة من إجمالي الحجم على الأرض

مر 1،983،428 مسافرًا في مارس/آذار المنصرم على متن 13،490 رحلة دولية ومحلية عبر مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل ، بزيادة قدرها 57 في المائة مقارنة بشهر مارس/آذار 2022، حسبما ذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أمس الأحد.

ونقلت شركة الطيران الوطنية في اسرائيل "ال عال" أكبر عدد من الركاب، وهو 432365 شخصًا، أي ما يعادل 22.9 بالمائة من إجمالي الحجم على الأرض. وهذا يشير إلى زيادة بنحو 50 بالمائة مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الماضي.

ونقلت شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة "ويز آير" 11.5 في المائة من جميع الركاب الذين سافروا عبر بن غوريون، أي 221.798 شخصًا. وتأتي شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "رايان إير" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.05 في المائة من الركاب أي 134993 شخصًا. تليها الخطوط الجوية التركية مع 109.978 راكبًا وإيزي جيت مع 83.246 راكبًا.

ويصادف عطلة عيد الفصح خلال الأسبوع الأول من أبريل/نيسان ، وهو وقت سفر شهير للإسرائيليين. الوجهة الأكثر شعبية هذا العام هي دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، مع 117،239 مسافرًا ، بزيادة تقارب 60 بالمائة عن مارس/آذار الماضي. بعد ذلك تأتي الولايات المتحدة ، مع 190249 راكبًا.