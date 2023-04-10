آلاف الإسرائيليين يسيرون في مسيرة باتجاه بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تم إخلاؤها قبل عامين

وتهدف هذه المسيرة إلى إعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية بعد أن تم إخلاؤها قسراً قبل عامين. وتمر المسيرة عبر طرق محفوفة بالمخاطر في الضفة الغربية

يشارك آلاف الإسرائيليين اليوم الإثنين، في مسيرة مع 7 وزراء وحوالي 20 نائبا عن الائتلاف، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بيتسالئيل سموتريتش.

وتهدف هذه المسيرة إلى إعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية بعد أن تم إخلاؤها قسراً قبل عامين. وتمر المسيرة عبر طرق محفوفة بالمخاطر في الضفة الغربية، من أجل الوصول إلى البؤرة الاستيطانية سيرًا على الأقدام. جلبت أكثر من مائة حافلة المشاركين، وتم جلب منازل مطاطية قابلة للنفخ للترفيه عن الأطفال.

وبحسب ما ورد عارض مسؤولون أمنيون النشاط المخطط له في بؤرة اشتعال سابقة للعنف، وفقا لصحيفة هآرتس، لكن الحكومة نقضت وطالبت باستمرار المسيرة. وزُعم أن القوات "مشتتة" بالفعل بسبب الهجمات الفلسطينية على جبهات متعددة.

وكشف التقرير أيضًا أنه سيتم استخدام كتيبة كاملة في الجيش الإسرائيلي لتأمين الحدث، بدلاً من المشاركة في مطاردة منفذي هجوم مميت أودى بحياة مايا إستر دي البالغة من العمر 20 عامًا ورينا البالغة من العمر 15 عامًا.

أمرت الحكومة الإسرائيلية شرطة القدس بمنع المصلين اليهود من الصعود إلى الحرم القدسي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية ، تم اتخاذ القرار لتخفيف التوترات التي اندلعت في الموقع المقدس خلال الأسبوع الماضي. قوبل التقرير بانتقادات من بعض أعضاء التحالف ، بمن فيهم بن غفير وسموتريتش.