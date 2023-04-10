وفاة والدة الشقيقتين ضحايا عملية غور الأردن متأثرة بجراحها

أعلن مركز هداسا الطبي في القدس، البوم الإثنين، أن والدة الشقيقتين رينا ومايا القتيلتين ليئا دي، توفيت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في هجوم غور الأردن الأسبوع المنصرم، وقالت المتحدثة باسم المركز الطبي في بيان "نشعر بالحزن لإعلان وفاة لوسي دي" وتابعت "تم إجلاء لوسي دي البالغة من العمر 48 عامًا وهي مصابة بطائرة هليكوبتر إلى مركز هداسا الطبي في حالة حرجة، حيث بذلت الأطفم الطبية كل الجهود لإبقائها على قيد الحياة خلال الأيام القليلة الماضية في وحدة الصدمات وغرفة العمليات ووحدة العناية المركزة"

ومن جهة أخرى قال مسعفون إن عائلة بريطانية إسرائيلية من مجتمع إفرات الإسرائيلي تحطمت سيارتهم بعد أن صدم فلسطينيون سيارتهم عمدا بها وأطلقوا النار عليها، مما تسبب في انحرافها عن الطريق في وادي الأردن، الجمعة المنصرمة، ماتت مايا ورينا متأثرين بجراحهما بعد وقت قصير من إطلاق النار عليها، وكانت لوسي في حالة حرجة خلال الأيام التالية.

وقتلت الإسرائيليتين، في العشرينات من العمر، الجمعة المنصرم، واصيبت والدتهما بجروح خطيرة في هجوم اطلاق استهدفت مركبة إسرائيلية قرب بلدة "حمرا" في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية. المنفذون انسحبوا فرّوا المكان؛ وقوات الجيش والشرطة تمشط المنطقة.

Courtesy of the family توفيت ليئا دي ضحية عملية بلدةحمرا في غور الأردن متأثرة بجراحها

اصطدمت السيارة التي كانت تركبها الشابتان مع سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا أصيبت بجروح خطيرة ، بسيارة فلسطينية بعد إطلاق النار في منطقة مفرق الحمرا على شارع 57. وكانت السيارة التي كان يستقلها الثلاثة تحمل آثار أعيرة نارية. أعلنت فرق نجمة داود الحمراء مقتل الشابة في مكان الحادث ، وتم نقل المرأة المصابة بجروح خطيرة إلى المستشفى وتوفيت اثر جراحها ، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات البحث.

وقال مسعف نجمة داود الحمراء دينيس بولكوف: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا سيارة إسرائيلية محطمة فيها ثلاث سيدات وسيارة فلسطينية. تم اخراج شابتين في العشرينات من العمر من السيارة، فاقدات للوعي، وبدون نبض وبدون تنفس وبعد الفحوصات الطبية اعلن توفي الشابتين، والحديث يدور عن شابتين في العشرينات من عمرهما، فيما تم استدعاء مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء لنقل المصابة وهي امراة في الاربعينات من عمرها لنقلها لمستشفى هداسا عين كارم في القدس وتوةفيت ايضا بعد ذلك ".

وتجمع نحو عشرة ألف من المعزين، اليوم الأحد، لحضور جنازة الشقيقتين الاسرائيليتين من أصل بريطاني، مايا إستر دي البالغة من العمر 20 عامًا، ورينا ميريام دي البالغة من العمر 15 عامًا، اللتين قُتلا في عملية اطلاق نار في غور الأردن، الجمعة الماضي.

واصطف السكان خارج منزل عائلة دي حاملين الأعلام قبل الجنازة، وأكدت عائلة دي أن الدعوة كانت شاملة لجميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي.

كما قالت الأسرة إن "الفتيات كن يحبن في قلوبهن كل من يعيش في إسرائيل". وأضاف البيان أنهم يأملون في أن تساعد المشاركة في الجنازة على ربط الإسرائيليين ببعضهم البعض في هذا الوقت الصعب.