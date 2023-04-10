بعد ثلاثة أيام من الهجوم: القوات تواصل عمليات البحث عن منفذي عملية غور الأردن

واليوم تم الاعلان عن وفاة والدة الشقيقتين ضحايا عملية غور الأردن اثر اصابتها بصورة حرجة بالعملية

بعد ثلاثة أيام من الهجوم الدامي، يواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك في محاصرة مناطق في أريحا وجمع معلومات حول الموقع الدقيق للمنفذين الذين قتلوا مايا ورينا دي في عملية غور الأردن الجمعة الماضية، القوات الخاصة وحرس الحدود مستعدة لأي تحرك بعد معرفتها موقع المنفذين.

خلال الأيام الأخيرة، تضاعفت المعلومات حول تفاصيل وهوية ومكان المنفذين الذين قاموا بالعملية. وأعلن مستشفى هداسا اليوم عن وفاة الأم لوسي دي ، بعد ايام من إصابتها بصورة حرجة. وذكر المستشفى أن عائلتها طلبت التبرع بأعضائها.

من جانبه بعث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تعازيه بعد الاعلان عن وفاتها وقال "باسم جميع مواطني إسرائيل أبعث التعازي من أعماق قلبي الى عائلة دي بعد وفاة أم العائلة ليئاة، التي قتلت في العملية الخطيرة في الغور الجمعة الماضية مع بناتها مايا ورينا".ونعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ايضا وفاة ليئاة دي وقدم تعازيه الحارة الى العائلة.