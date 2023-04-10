الجالية اليهود في إيران تحث أعضاءها على إلغاء احتفالات عيد الفصح وعدم التظاهر في يوم القدس

الجالية اليهودية:"من فضلك لا تذهب في نزهات أو أنشطة ممتعة في يوم القدس" كما تم تشجيعهم على "توخي الحذر من المسلمين وعدم الاحتفال بعيد الفصح اليهودي"

حثت الجالية اليهودية الصغيرة في إيران أعضاءها على إلغاء احتفالات عيد الفصح والمشاركة في يوم القدس السنوي المؤيد للفلسطينيين، والذي يدعو خلاله المتظاهرون إلى "تدمير إسرائيل"، وطلبت من أعضائها البالغ عددهم 9000 شخصًا على تطبيق"تليغرام" :"من فضلك لا تذهب في نزهات أو أنشطة ممتعة في يوم القدس" كما تم تشجيعهم على "توخي الحذر من المسلمين وعدم الاحتفال بعيد الفصح اليهودي".

وقال قادة الجالية اليهودية الايرانية في "تلغرام": "بحسب كتابنا المقدس، يجب على كل يهودي الوقوف ضد اضطهاد البشر، لهذا السبب مع اقتراب يوم القدس، ستشارك الجالية اليهودية في إيران في الاحتجاجات ضد النظام الصهيوني، لا علاقة ليهود إيران بالصهاينة، نحن وقال"هم مع الايرانيين والمسلمين".

ووفقًا للخبير في الشؤون الإيرانية من معهد القدس للاستراتيجية والأمن لفني سبتي في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست""تخضع الجالية اليهودية في إيران للمراقبة المستمرة وإجبارها على "إثبات معارضتها للصهيونية وولائها للنظام الملالي إذا لم تكن تريد الانزعاج"، وأكد على أن "مشاركتهم في المسيرة في يوم القدس - التي أنشأها في عام 1979 مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله الخميني - هي جزء من استراتيجية البقاء هذه" وتابع "هناك ضغط صامت، الكل يعرف دوره في هذا النظام ولن يؤذيك النظام، إذا تظاهرت في يوم القدس" وأضاف "إذا لم تتظاهر، فسوف تتأذى".

وتجمع آلاف الإسرائيليين، تحت حراسة أمنية مشددة، الأحد المنصرم، من أجل "البركة الكهنوتية"، وهي طقوس خاصة بعيد الفصح، عند الحائط الغربي في القدس، فيما أدى الفلسطينيون صلاة التراويح والفجر بسلام في المسجد الأقصى. ومن المتوقع أن تحظر الحكومة الإسرائيلية دخول غير المسلمين للحرم القدسي في العشر الأواخر من رمضان المبارك.

من جانبهم، أدى الفلسطينيون صلاة التراويح وصلاة الفجر(السبت والأحد المنصرمين) بسلام في المسجد الأقصى. وكما حدث في السنوات السابقة، من المتوقع أن تحظر الحكومة الإسرائيلية دخول غير المسلمين للحرم القدسي في العشر الأواخر من رمضان رغم أن وزير الأمن اليميني المتشدد إيتمار بن غفير دعا إلى عدم فرض الحظر هذا العام.