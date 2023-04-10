السفير السعودي لدى اليمن: نهدف لتثبيت الهدنة ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار في اليمن

الزيارة بهدف"تثبيت الهدنة ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن بعد سنوات من الحرب"

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة له على تويتر، مساء اليوم الإثنين، إن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، كانت بهدف"تثبيت الهدنة ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن بعد سنوات من الحرب".

وأكد محمد آل جابر على أن "المملكة حكومة وشعبا وقفت منذ عقود مع الأشقّاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وكان وفدا سعوديا قد أجرى، الأحد المنصرم، محادثات مع الحوثيين في صنعاء، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران، وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين السفير السعودي وهو يصافح رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، وأخرى وهما يتوسّطان الوفد السعودي ووفداً عمانياً يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.

وفي السياق أجرى وفد دبلوماسي تركي من وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جولة مشاورات سياسية هي الأولى من نوعها بين حكومتي المملكة وتركيا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل في مقر وزارة الخارجية ب‍الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار، والوفد المرافق".

واشارت الوكالة إلى أنه : "جرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا" وتابعت"ناقش الجانبان خلال الجلسة، التي حضرها سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" وأضافت "تم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين".