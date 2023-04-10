رئيس الشاباك وقائد الجيش الإسرائيلي يؤيدان دخول اليهود للحرم القدسي الثلاثاء

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يتخذ بعد قرارا حاسما بالموضوع

أعرب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي عن تأييده للموافقة على دخول اليهود الى الحرم القدسي في يوم الثلاثاء، عشية عيد الفصح اليهودي، وذكر واينت أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار أيد احتمال ادخال اليهود الى الحرم القدسي شرط أن تكون الأوضاع هادئة عشية العيد. مع ذلك، يقول جهاز الشاباك إنه يجب منع اليهود من دخول الحرم القدسي ابتداء من يوم الأربعاء.

ولم يتخذ نتنياهو حتى الآن قرارا نهائيا بالقضية، لكن ايضا وزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير طالبوا السماح لليهود بالدخول الى الحرم القدسي رغم التوتر، في حين أن مفوض الشرطة يعكوف شبتاي يعارض ذلك، حيث يتزامن هذا اليوم مع أول يوم من الايام العشرة الأخيرة من رمضان والتي يمنع خلالها دخول اليهود الى الحرم القدسي.

وذكر "واينت" أن انطباعات لشخصيات تحدثت مع رئيس الحكومة بأنه يميل الى منع دخول اليهود الى الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان. ويشار الى أن هذا أمر متبع نسبيا خلال السنوات الأخيرة وخلال حكومات ترأسها نتنياهو. كما أن موقف رئيس هيئة الأركان هي السماح بدخول اليهود فقط في يوم الثلاثاء، وابتداء من يوم الأربعاء يتم مواصلة السياسة القائمة وهي منع دخول اليهود الى الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان. وأجرى نتنياهو حتى الآن اربعة نقاشات حول الموضوع.