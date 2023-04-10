إسرائيل: مدينة ايلات محاصرة بعد اغلاق كافة مخارجها بسبب الفيضانات

سقطت أمطار غير اعتيادية اليوم ادت الى محاصرة مدينة ايلات من كافة مخارجها

أغلقت كافة المخارج لمدينة ايلات جنوب إسرائيل بسبب سقوط غير عادية من الأمطار ادت الى فيضانات في شارع 90 وشارع 12، قوات كبيرة من الشرطة تقوم على توجيه حركة السير في المكان. وتلقى سكان بلدة العربة القريبة بلاغات من المجلس عدم الخروج من منازلهم والتحرك بالطرقات في هذه الساعات. وحوصر عدد من العائلات في مركباتهم بسبب الفيضانات لعدة ساعات قبل إنقاذهم، ووصلت عشرات الرسائل لانقاذهم.

الجو العاصف في إسرائيل ادى الى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات، أصيبت شابة (18 عاما) برأسها بعد سقوط شجرة عليها بالقرب من شاطئ غير معترف به بالقرب من كيبوتس "عين جيف" شمالي إسرائيل، وتوصف حالتها بالمتوسطة. واضطر مصطافون كثر لمكافحة الرياح القوية التي دمرت خيامهم ومعدات أخرى. كما سقطت شجرة في كيبوتس بيت كاما في الجنوب في روضة أطفال، وللصدفة قامت معلمتهم بإدخالهم الى داخل الصفوف قبل لحظات من سقوط الشجرة ومنعت بذلك مصيبة كبيرة.

ويشار الى أنه لفترة زمنية قصيرة توقف الهبوط في مطار رامون جنوب اسرائيل القريب من ايلات بسبب عاصفة رملية ورياح قوية، طائرة لشركة "يسراير" لم تقلع وعادت الى مطار بن غوريون بسبب الرياح القوية التي لم تتح هبوطا آمنا، لكن لاحقا عاد المطار للعمل بصورة اعتيادية.