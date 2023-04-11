الجيش الإسرائيلي يوقف أعضاء خلية في جنين خططت لتنفيذ هجوم وشيك

الضفة الغربية: تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في جنين

اعتقل مقاتلو وحدة دوفدفان الخاصة، معززين بمظليين وجهاز المخابرات العسكرية تحت إشراف الشاباك، خمسة مطلوبين فلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء وصادروا ذخائر ومعدات عسكرية في مدينة جنين التي تقع في منطقة لواء منشيه وفق التقسيم العسكري. ووفق الاشتباه فإن أعضاء الخلية خططوا لارتكاب عملية أمنية وشيكة. وأثناء المداهمة أطلقت القوات النار على مسلحين أطلقوا النار وألقوا عبوة ناسفة باتجاه الجنود ما تسبب بإصابات.

وفي قرية الرام المجاورة لمدينة القدس، اعتقلت القوات فلسطينيا آخر. وأثناء عملية الاعتقال دحرج المشتبه بهم إطارات مشتعلة ورشقوا الحجارة على المقاتلين الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين. ألقى جنود الجيش الإسرائيلي القبض على مطلوب آخر في قرية أبو نجيم بمحافظة بيت لحم، وخلال نشاط القوات في قرية العيزرية تعرضوا لرشقات من الزجاجات الحارقة والحجارة فردوا بإجراءات تفريق المظاهرات. وصادرت القوات خراطيش وعتادا عسكريا في قرية السموع جنوبي القدس.

تم نقل المطلوبين الذين تم اعتقالهم لإجراء مزيد من التحقيقات معهم، ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.