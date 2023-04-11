الحراك الجماهيري يخرج الى الشوارع في تل أبيب عقب خطاب نتنياهو أمس

يتضح من الخطاب أن رئيس الوزراء عازم على مواصلة الحملة التشريعية التي ستؤدي إلى دهورة الدولة - والأكاديمية في إسرائيل – إلى القاع

خرج آلاف المتظاهرين أمس الإثنين إلى الشوارع في تل أبيب عقب خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ألقى من خلاله باللوم على المعارضة والاحتجاجات محملا إياهم المسؤولية على تردي الأوضاع الأمنية في إسرائيل وأفيد أن عشرات المتظاهرين داهموا الطريق السريع الرئيسي وأغلقوه لفترة قصيرة، وفق النشر في واينت.

من جانبها أعلنت الشرطة أن توافد المتظاهرين دون تنسيق مسبق معها يجعل المظاهرة غير قانونية وطالبت المتظاهرين بعدم عرقلة الحركة المرورية. وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتظاهرين على خلفية التخوف من إثارة الشغب وفق تعبير الشرطة.

كما انتشر عدد آخر من المتظاهرين في مواقع مختلفة من البلاد يقصدها المتظاهرون بشكل متتابع منذ انطلاق الاحتجاجات ضد ما يسمى بالإصلاح القضائي، في مقدمتها مدينة حيفا ورحوفوت ورعنانا ونهاريا.

وجاء في بيان صادر عن جنود الاحتياط الممثلين بحركة "أخوة في السلاح" أن نتنياهو عوضا عن معالجة أمور حكومته التي وصفوها بحكومة المتهربين (من الخدمة العسكرية) فإنه "يهاجم جنود الاحتياط القديسين الذين يركبون المخاطر لحماية مواطني إسرائيل. اخجل يا نتنياهو. الديمقراطية هي أفضل حماية لإسرائيل".

ورحب المقر النضالي للأكاديميا بقرار إبقاء وزير الأمن يوآف غالانت في منصبه، لكنه قال إنه "يأسف للخطاب التحريضي في الوقت الذي يداهم البلاد الشعور بالغضب والحزن، كما يأسف لعدم تحمل المسؤولية عن الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي الخطير الذي ينطوي عليه الأمر".

وأضاف البيان الصادر عن المقر النضالي للأكاديميا "يتضح من الخطاب أن رئيس الوزراء عازم على مواصلة الحملة التشريعية التي ستؤدي إلى دهورة الدولة - والأكاديمية في إسرائيل – إلى القاع. خطاب رئيس الوزراء يقوي عزيمتنا على مواصلة النضال ضد الانقلاب وعواقبه على الدولة والمجتمع في إسرائيل. وسوف نستمر في التظاهر من أجل الحفاظ على الديمقراطية، ومطالبة مؤسسات الحكم والمعينين على رئاستها بالتصرف بمسؤولية ونبذ خطاب التفريق".

يشار إلى أن نتنياهو عقد مؤتمرا صحافيا مساء اليوم أعلن خلاله عن بقاء غالانت في منصبه وزيرا للأمن، خلافا لقراره السابق والمتسرع قبل أسبوعين بإقالته، حيث أثار القرار في حينه احتجاجات واسعة شارك بها عشرات الآلاف، وفي إجابته لسؤال من جانب مراسل i24NEWS حول العلاقات مع الولايات المتحدة قال إن "الولايات المتحدة حليف" أساسي" لإسرائيل، وأدان انتقاد بايدن له".