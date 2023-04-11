مسؤول أمريكي: "الحرس الثوري الإيراني يدرب عناصر لحماس على إطلاق صواريخ طويلة المدى لمهاجمة إسرائيل"

"الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من ناشطي حماس عبر مطار بيروت وهو الأمر الذي سيسمح بفتح جبهة ضد إسرائيل من الجهة الشمالية دون توريط حزب الله"

قال مسؤول أمريكي كبير لقناة سكاي نيوز بالعربية إن "المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حزب الله يدرب جنودا لحماس على إطلاق صواريخ طويلة المدى بهدف ضرب إسرائيل"، مشيرا إلى "وجود تنسيق بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وسوريا لتيسير مهمة جلب نشطاء حماس إلى لبنان حيث يخضعون للتدريبات في منطقة البقاع ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان".

وأضاف هذا المسؤول أن حزب الله يزود حماس الفرع اللبناني بصورايخ وقاذفات طويلة المدى لمهاجمة إسرائيل. وبحسبه فإن الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من ناشطي حماس عبر مطار بيروت وهو الأمر الذي سيسمح بفتح جبهة ضد إسرائيل من الجهة الشمالية دون توريط حزب الله"وذلك في تقرير أورده واينت.

وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة بايدن توجهت إلى الجيش اللبناني بالتنسيق مع إسرائيل، بطلب الكشف عن أماكن وجود عناصر حماس ومستودعاتهم العسكرية، وأعرب بالمصدر عن تخوفه من أن يكون استخدام هذه الصواريخ ضد اسرائيل مسألة وقت".

عاد نشاط الفصائل الفلسطينية المستقرة في لبنان ضد إسرائيل إلى الواجهة مع عملية مجيدو التي انطوت على أبعاد خطيرة فضلا عن كونها طلائعية بمفهوم أنها المرة الأولى التي ينجح فيها متسلل من لبنان على اختراق الحدود بالخفاء وهو يحمل قنبلة استخدمها في التفجير قرب مجيدو شمال إسرائيل في موقع حساس وفي حين حمل أيضا سلاحا اوتوماتيكا إلا أن يقظة القوات الأمنية الإسرائيلية حالت دون استخدامه حين وضعت يدها عليه في طريق عودته إلى النقطة التي جاء منها.

وفي وقت لاحق، عرفت إسرائيل في نهاية الأسبوع المنصرم، مشهدا أمنيا غير مسبوق حين أمطرت الفصائل الفلسطينية الشمال الإسرائيلي برشقات صاروخية تزامنت مع إطلاق صورايخ من قطاع غزة في الجنوب احتجاجا على الأحداث التي وقعت بداخل المسجد الأقصى الأربعاء المنصرم.