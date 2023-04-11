إسرائيل: ليئا دي أم بريطانية لخمسة أبناء تُدفن اليوم بعد تعرضها لعملية قتل مع ابنتيها في غور الأردن

أبدى الطاقم الطبي إعجابه الشديد بالعائلة الأصيلة التي استطاعت وسط غرقها بحزن شديد على موت أم العائلة وابنتيها التفكير بالآخرين والموافقة على منحهم الحياة

تجري في هذه الأثناء جنازة ليئا دي (48) التي قضت في مستشفى هداسا أمس بالرغم من كافة محاولات الطاقم الطبي إبقاءها على قيد الحياة، في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية حيث أقامت مع عائلتها التي باتت تضم 4 أشخاص.

وعم الحزن والأسى المشهد الجنائزي إذ تنضم ليئا بفارق يومين إلى اثنتين من بناتها مايا ورينا اللتين قتلتا بشكل فوري بنفس العملية التي جرت بالقرب من بلدة الحمرا في غور الأردن بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت عائلة ليئا دي البالغة من العمر 48 عامًا، والتي قُتلت في الهجوم الذي استهدف سيارة كانت تقودها برفقة ابنتيها مايا ورينا (20 و15 عاما) التبرع بأعضائها وإنقاذ حياة مرضى من خطر الموت، على ما أعلن الثلاثاء، مستشفى هداسا.

وكان مركز هداسا الطبي في القدس، قد أعلن أمس الإثنين، عن وفاة ليئا دي والدة الشقيقتين القتيلتين رينا وماي، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في هجوم في غور الأردن الأسبوع المنصرم، وقالت المتحدثة باسم المركز الطبي في بيان "نشعر بالحزن لإعلان وفاة لوسي دي" وتابعت "تم إجلاء لوسي دي البالغة من العمر 48 عامًا بطائرة هليكوبتر إلى مركز هداسا الطبي في حالة حرجة، حيث بذلت الأطقم الطبية كل الجهود لإبقائها على قيد الحياة خلال الأيام القليلة الماضية في وحدة الصدمات وغرفة العمليات ووحدة العناية المركزة".

وبحسب مركز زراعة الأعضاء القومي الإسرائيلي فقد تمت عدة عمليات زرع على النحو التالي: تمت زراعة القلب في مريض يبلغ من العمر 51 سنة في مستشفى بيلينسون، وحصل على الرئتين مريض (58) في شيبا وفي بيلينسون تمت زراعة الكبد لشاب (25 عاما) والكليتين لمريضين (58 عاما، 39 عاما). وسيتم في وقت لاحق زرع القرنيات.

أبدى الطاقم الطبي إعجابه الشديد بالعائلة الأصيلة التي استطاعت وسط غرقها بحزن شديد على موت أم العائلة وابنتيها في عملية إطلاق نار في غور الأردن التفكير بالآخرين والموافقة على منحهم الحياة من خلال التبرع بأعضاء الأم التي مهما بذل الطاقم الطبي من جهود لإنقاذ حياتها إلا أن الموت كان أقوى بفعل الإصابة الخطيرة.

يواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك في الأثناء محاصرة مناطق في أريحا وجمع معلومات حول الموقع الدقيق للمنفذين الذين قتلوا مايا ورينا دي في عملية غور الأردن التي هزت أركان المجتمع الاستيطاني (العائلة تقطن في مستوطنة افرات الواقعة بين بيت لحم والخليل) في الضفة الغربية حيث تحركت مسيرة أمس الإثنين إلى موقع بؤرة افياتار شارك فيها الآلاف بصحبة الصغار والكبار يتقدمهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في خطوة أيدتها الحكومة فيما عارضها مسؤولون أمنيون بسبب الأوضاع المتوترة التي تشهدها الضفة الغربية والحاجة إلى توحيد الجهود في البحث عن منفذي عملية غور الأردن.