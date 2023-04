الجيش الاسرائيلي يعلن العثور على جثامين المفقودين جراء الفيضانات جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي العثورعلى جثامين المفقودين جراء الفيضانات في منطقة العربة جنوب إسرائيل، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من فقدان الاتصال مع ثلاثة شبان سافروا أمس بمركبتهم بالقرب من أحد الجداول وأبلغوا الشرطة أنهم علقوا جراء الفيضان. وكانت عثرت صباح اليوم على شابة (21 عاما) وتوصف حالتها بالجيدة، في حين أن المفقودين الذين عثر عليهما ميتان هما أخ وأخته.ويشار الى أن الجيش الأردني شارك بعمليات البحث عن المفقودين حيث انضمت مروحيات تابعة للجيش الاردني الى عمليات البحث عنهم وحلقت في المنطقة بحثا عن المفقودين.

وواصلت فرق الإنقاذ البحث طيلة الساعات الماضينة البحث عن المفقودين، جراء الأمطار الغزيرة التي تعرض لها جنوب إسرائيل، أمس الإثنين، في ما تم إنقاذ فتاة صغيرة بعد ساعات من البحث في وادي عربة، وتم العثور على شابة (21 عامًا) من طبريا (شمال)، فاقدة للوعي تمامًا ، صباح اليوم الثلاثاء، بينما كانت خارج سيارتها على الطريق، حيث تم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بير السبع مع إصابات قليلة وانخفاض خفيف في درجة حرارة الجسم، في ما أكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".

وقالت أجهزة الطوارئ إنها كثفت عملياتها لانقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي، وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر وطُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه، وأكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".