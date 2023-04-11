الجيش الاسرائيلي يعلن العثور على جثامين المفقودين جراء الفيضانات جنوب إسرائيل

الجيش الاردني شارك في عمليات البحث عن المفقودين الاسرائيليين في جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي العثورعلى جثامين المفقودين جراء الفيضانات في منطقة العربة جنوب إسرائيل، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من فقدان الاتصال مع ثلاثة شبان سافروا أمس بمركبتهم بالقرب من أحد الجداول وأبلغوا الشرطة أنهم علقوا جراء الفيضان. وكانت عثرت صباح اليوم على شابة (21 عاما) وتوصف حالتها بالجيدة، في حين أن المفقودين الذين عثر عليهما ميتان هما أخ وأخته.ويشار الى أن الجيش الأردني شارك بعمليات البحث عن المفقودين حيث انضمت مروحيات تابعة للجيش الاردني الى عمليات البحث عنهم وحلقت في المنطقة بحثا عن المفقودين.

وواصلت فرق الإنقاذ البحث طيلة الساعات الماضينة البحث عن المفقودين، جراء الأمطار الغزيرة التي تعرض لها جنوب إسرائيل، أمس الإثنين، في ما تم إنقاذ فتاة صغيرة بعد ساعات من البحث في وادي عربة، وتم العثور على شابة (21 عامًا) من طبريا (شمال)، فاقدة للوعي تمامًا ، صباح اليوم الثلاثاء، بينما كانت خارج سيارتها على الطريق، حيث تم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بير السبع مع إصابات قليلة وانخفاض خفيف في درجة حرارة الجسم، في ما أكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".

وقالت أجهزة الطوارئ إنها كثفت عملياتها لانقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي، وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر وطُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه، وأكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".

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وقال المسعف إيلي شريقي: "أخبرتنا أن سيارتها انحرفت عن الطريق وبدأت المياه تغمرها، وجرفتها المياه لبضع أميال قبل أن تصطدم ببعض الصخور، حيث حددنا مكانها"، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن المفقودين الآخرين، شقيق وأخت من طبريا، جرفتهم السيول، كانوا في طريقهم إلى منتجع إيلات الجنوبي.

تم إعادة فتح المخرج من إيلات عبر الطريق السريع 90 أمام حركة المرور بعد أن تم حظره الليلة الماضية بسبب الفيضانات

وكانت قد أغلقت كافة المخارج لمدينة ايلات جنوب إسرائيل بسبب سقوط غير عادية لأمطار غزيرة ادت الى فيضانات على مستوى شارعي 90 وشارع 12، وقامت قوات كبيرة من الشرطة بتوجيه حركة السير، وتلقى سكان بلدة العربة القريبة بلاغات من المجلس عدم الخروج من منازلهم والتحرك بالطرقات في هذه الساعات. وحوصر عدد من العائلات في مركباتهم بسبب الفيضانات لعدة ساعات قبل إنقاذهم، ووصلت عشرات الرسائل لانقاذهم.

وأدى الجو العاصف في إسرائيل إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات، حيث أصيبت شابة (18 عاما) برأسها بعد سقوط شجرة عليها بالقرب من شاطئ بالقرب من كيبوتس "عين جيف" شمالي إسرائيل، وتوصف حالتها بالمتوسطة، واضطر مصطافون كثر لمكافحة الرياح القوية التي دمرت خيامهم ومعدات أخرى. كما سقطت شجرة في كيبوتس بيت كاما في الجنوب في روضة أطفال.