تركيا تطلق أول سفينة هجومية برمائية بطائرات مسلحة بدون طيار

تسلمت القوات البحرية التركية سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، الاثنين، لتعزيز ترسانة القوات البحرية، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .