تركيا تطلق أول سفينة هجومية برمائية بطائرات مسلحة بدون طيار

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية

تسلمت القوات البحرية التركية سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، الاثنين، لتعزيز ترسانة القوات البحرية، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

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تزيد سفينة "TCG Anadolu" من قوة البحرية التركية وتعزز من قوة الردع، وصممت كحاملة للمسيرات الهجومية، لتكون الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة لنقل العتاد العسكري.

وتتمتع حاملة طائرات "TCG Anadolu" بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

والسفينة مزودة بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام البحث التعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرض 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة. وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة. ويمكن لظهر السفينة أن يستوعب ربض 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223.