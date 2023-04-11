وكالة بيت مال القدس تمول برامج ومساعدات إنسانية رمضانية بـ 250 ألف دولار بمدينة القدس

توزعت على 13 جمعية من كل مناطق القدس، وعلى نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الخيرية

ذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بيان، أنها مولت برامج تنشيط مجتمعي ومساعدة اجتماعية وإنسانية بمدينة القدس خلال شهر رمضان، بميزانية تجاوزت 250 ألف دولار، توزعت على 13 جمعية من كل مناطق القدس، وعلى نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، و131 من أذنة (حراس) مدارس القدس، و80 عائلة بوضعية صعبة، بمساهمة من جمعية المركز الثقافي المغربي في القدس.

ونقل البيان عن المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، قوله إن الأخيرة "أسرجت هذا العام بتمويل من المملكة المغربية، قناديل القدس من البلدة القديمة و(أحياء) برج اللقلق إلى سلوان ووادي الجوز ثم العيسوية إلى بيت حنينا فشعفاط وجبل المكبر".وذكر الشرقاوي ببرنامج التنشيط المجتمعي الذي أطلقته الوكالة مطلع شهر رمضان المبارك، لتمويل فعاليات مختلفة بالمدينة،.

وفي السياق أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية بالعمل المتواصل لوكالة بيت مال القدس في القدس، وأضاف حسين: "لمسنا كل نشاطات الوكالة على أرض الميدان في القدس الشريف، ولاحظنا أنشطتها في دعم الصمود في هذا البلد الذي يمثل عقيدة كل مسلم".

وكانت وكالة بيت مال القدس، قد وقعت خلال شهر سبتمبر/ايلول المنصرم، في مدينة القدس، على اتفاقيات لرعاية عشر مدارس في إطار مشروع النوادي البيئية التابع للوكالة، بقيمة 400 ألف دولار ويجري البدء في تنفيذها اعتبارا من السنة المالية 2023. وسيتم تنفيذ الاتفاقيات على مرحلتين، تهم الأولى خمس مدارس وهي الحسن الثاني، وصلاح الدين، والمسيرة، وعمر بن الخطاب، والنهضة الإسلامية.وتشمل المرحلة الثانية خمس مدراس أخرى، وهي الفتاة الشاملة، وضياء القدس، والشابات المسلمات، والجيل الجديد، وشرفات