وفاة الكاتب الإسرائيلي مئير شاليف بعد معاناة مع السرطان عن عمر ناهز 74 عامًا

توفي الكاتب الإسرائيلي مئير شاليف بعد معاناة مع السرطان عن عمر ناهز 74 عامًا.

مئير شاليف الأديب الإسرائيلي، ولد عام 1948 في قرية نهلال في الجليل، وأقام في القدس وكان مساهمًا منتظمًا في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

بعد دراسة الفن وعلم النفس في الجامعة العبرية في إسرائيل، توجه مئير شاليف إلى مجال الصحافة، وبدأ حياته الأدبية مقدما لفقرات ساخرة في التلفاز والإذاعة. قدم أيضا برنامج "ليلة الجمعة" على قناة إسرائيل الأولى، كما أنه كاتب عمود منتظم في العديد من الصحف والمجلات، وفي عام 1988 نشر روايته الأولى "الجبل الأزرق".

وكتب مئير شاليف أيضا كتبا للأطفال وعمودا أسبوعيا في طبعة نهاية الأسبوع لصحيفة يديعوت أحرونوت. وفي هذا العمود يهاجم الحكومة بشكل ساخر ويرثي لحالة الشعب الإسرائيلي.

وحاز الكاتب الإسرائيلي مئير شاليف، عدة جوائز أدبية من بينها: جائزة بيرنشتاين وجائزة برينر عن روايته «حمامة وصبي».