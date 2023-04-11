مقتل مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس

أشاد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بالعمليات "الناجحة" للجيش الإسرائيلي التي "حالت دون وقوع هجوم ضد مدنيين إسرائيليين"

لقي مسلحان فلسطينيان، مصرعهما اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس، حيث كانا يطلقان النار على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة "إيلون موريه" في الضفة الغربية، بحسب البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي.

وبحسب البيان قام مقاتلو الكتيبة 636 بإطلاق النار على السيارة وتحييد المنفذين المسلحين، كما بدأ الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنطقة وعثر على ثلاثة أسلحة M16 ومسدسين تم استخدمهما، ولم يصب أي من جنود الجيش الإسرائيلي.

وأشاد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بالعمليات "الناجحة" للجيش الإسرائيلي التي "حالت دون وقوع هجوم ضد مدنيين إسرائيليين".

IDF الأسلحة التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس في 11 أبريل / نيسان 2023

تم نشر بطاريات إضافية لنظام القبة الحديدية

بشكل منفصل، تم نشر عدة بطاريات احتياطية لمنظومة القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد وسط توترات أطلقت خلالها الصواريخ الأسبوع الماضي من لبنان وغزة وسوريا.

وتزامنا مع ذلك، تم حشد مقاتلين في وسط البلاد، من أجل تعزيز الشرطة الإسرائيلية وتعزيز الأمن في مراكز المدن، بناءً على التعليمات التي أصدرها وزير الأمن.

وأوقف مقاتلو وحدة "دوفديفان" بالتعاون مع وحدات أخرى بعد تبادل لإطلاق النار مع خلية متطرفة في جنين كانت تخطط لهجوم وشيك على الأراضي الإسرائيلية.