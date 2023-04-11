تأهب في جهاز الأمن الإسرائيلي: نشر المزيد من منظومات القبة الحديدية في أنحاء البلاد

كما أعلن عن تمركز قوات كوماندوز في مراكز المدن بهدف دعم نشاط قوات الشرطة

على خلفية التوتر الأمني في كل الجبهات منذ بداية رمضان، وعلى وجه الخصوص حوادث الأسبوع الماضي التي تخلله إطلاق قذائف من لبنان ومن غزة وسوريا، اتخذ قرار بنضي عدة منظومات دفاعية جهاز الاحتياط التابع للنظام الدفاعي الجوي، ونصبت في كل أنحاء البلاد وفي عدة مواقع قبل نهاية الأسبوع.

في المقابل ، تمركز المقاتلون من وحدة الكوماندوز في وسط البلاد، لدعم وتعزيز الشرطة الإسرائيلية وتعزيز الشعور بالأمن في مراكز المدن، وذلك بعد صدور تعليمات من جانب وزير الأمن بالخصوص. ويشار الى أن القوات الخاصة بالتعاون مع وحدة المستعربين وسرية المظليين، اعتقلوا بعد تبادل إطلاق نار خلية مسلحين في جنين ذكر الجيش الاسرائيلي في بيان إنهم خططوا لتنفيذ عملية خلال المدى القريب.

وأحد الأسباب لتعزيز القوات أنه في نهاية الأسبوع القادم، وهو الأسبوع الأخير من شهر رمضان والذي سيتزامن مع حلول يوم القدس الايراني، والذي يتميز بأنشطة معادية لاسرائيل بأشكال مختلفة. وهذا ما دفع الجيش الإسرائيلي للتأهب لإطلاق أي قذائف، أو أنشطة سيبرانية ومحاولات أخرى لعمليات.