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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن منع دخول اليهود الحرم القدسي حتى نهاية رمضان

i24NEWS

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The al-Aqsa Mosque compound in the Old City of Jerusalem
Jamal Awad/Flash90The al-Aqsa Mosque compound in the Old City of Jerusalem

وساد الهدوء في الحرم القدسي صباح اليوم الثلاثاء، حيث زار 748 يهوديًا الموقع، وفي المجموع ، زار 3013 يهوديًا الحرم القدسي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من غدا الأربعاء، لن يُسمح لليهود بدخول الحرم القدسي حتى انتهاء أيام رمضان المقدسة .

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وساد الهدوء في الحرم القدسي صباح اليوم الثلاثاء، حيث زار 748 يهوديًا الموقع، وفي المجموع ، في حين زار 3013 يهوديًا الحرم القدسي خلال الأيام الوسيطة لعيد الفصح، بزيادة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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