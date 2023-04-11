رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن منع دخول اليهود الحرم القدسي حتى نهاية رمضان

وساد الهدوء في الحرم القدسي صباح اليوم الثلاثاء، حيث زار 748 يهوديًا الموقع، وفي المجموع ، زار 3013 يهوديًا الحرم القدسي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من غدا الأربعاء، لن يُسمح لليهود بدخول الحرم القدسي حتى انتهاء أيام رمضان المقدسة .

وساد الهدوء في الحرم القدسي صباح اليوم الثلاثاء، حيث زار 748 يهوديًا الموقع، وفي المجموع ، في حين زار 3013 يهوديًا الحرم القدسي خلال الأيام الوسيطة لعيد الفصح، بزيادة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.