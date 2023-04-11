الرئيس التركي يطلق حملته الانتخابية ويعد بـ"تركيا قوية"

وأضاف الرئيس التركي وهو أيضاً زعيم حزب العدالة والتنمية، في خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة، أن "العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 مايو/أيار"

أكد رجب طيب أردوغان، الذي أطلق حملته لإعادة انتخابه، اليوم الثلاثاء، أنه يريد تركيا "قوية" تمحو سريعاً آثار الزلزال، وقال أمام الآلاف من أنصاره وكوادر حزبه الذين تجمّعوا في قاعة رياضية في أنقرة: "ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية وزيادة قوتها حتى لا تخضع للعبودية السياسية والاقتصادية".

وأضاف الرئيس التركي وهو أيضاً زعيم حزب العدالة والتنمية، في خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة، أن "العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 مايو/أيار"، وأكد أنه "يريد تخليص تركيا من "الانقلابيين والإمبرياليين" في إشارة إلى الانقلاب الفاشل في عام 2016".

ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في مايو/أيار المقبل، وقال الرئيس التركي "إن شاء الله سنمحو قريباً آثار زلزال 6 فبراير/شباط"، مؤكداً أن إعادة إعمار المحافظات المنكوبة "أولويته".

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد أردوغان الذي وسع سلطاته بشكل كبير في عام 2017 بخفض التضخم - الذي يبلغ حالياً 50.5% - إلى أقل من 10%، وهو وعد قطعه عدة مرات في الماضي دون أن يستطيع الإيفاء به.

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018، أعيد انتخاب أردوغان من الدورة الأولى لكنّ حزب العدالة والتنمية حُرم من الأغلبية المطلقة في مجلس النواب مما أرغمه على التحالف مع حزب الحركة القومية الذي كان سابقاً أحد ألد خصومه.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون الانتخابات حامية الشهر المقبل، حتى إن بعضها توقع فوز كمال كيليجدار أوغلو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب في الدورة الثانية.