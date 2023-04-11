مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

قال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيتوجه إلى مدينة جدة، الجمعة،

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، يبحثون عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في اجتماع في المملكة العربية السعودية، الجمعة القادم.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيتوجه إلى مدينة جدة، الجمعة، "ليشارك في اجتماع يضم ورزاء العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا".

ويأتي الاجتماع بدعوة من مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية "أنه لا تغيير في الموقف القطري" تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقال المتحدث إن قطر ترى أن "أي تغيير في الوضع القائم من سوريا مرتبط بالإجماع العربي وتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

وفي الشهرين الماضيين، زار الرئيس السوري بشار الأسد، سلطنة عمان والإمارات، في أول زيارة لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، في ظل مساعٍ إقليمية لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة، خصوصاً الخليجية منها، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.