إسرائيل: فيضانات جديدة متوقعة في جنوب البلاد

كما ذكرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، أنه ممنوع تمامًا دخول مجرى النهر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة.

دعت سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، إلى درجة عالية من الحذر للمواطنين والمسافرين المتواجدين بالقرب من أنهر قرب طريقين سريعين رئيسيين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة حيث تتوقع حدوث فيضانات اليوم الأربعاء.

كما ذكرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، أنه ممنوع تمامًا دخول مجرى النهر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة.

وأودت الفيضانات العارمة إلى فقدان شخصان جراء أمطار غزيرة هطلت على جنوب إسرائيل، مساء الاثنين، وعثر على جثتيهم بعد ظهر الثلاثاء.

وأعلن الجيش الاسرائيلي العثورعلى جثامين المفقودين جراء الفيضانات في منطقة العربة جنوب إسرائيل، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من فقدان الاتصال مع ثلاثة شبان سافروا الاثنين بمركبتهم بالقرب من أحد الجداول وأبلغوا الشرطة أنهم علقوا جراء الفيضان.

وقالت الشرطة إنها تستعد للطقس الممطر المتوقع في جميع أنحاء البلاد ، والذي سيكون مصحوبا بعواصف رعدية ورياح قوية تجلب أمواجا عالية وخطرا على السباحين. كما حثت الشرطة المواطنين على عدم الاقتراب من المناطق المعرضة للفيضانات بسبب مخاطر السقوط والغرق.

وفقًا لتعليمات الشرطة، يوصى بالامتناع عن الرحلات غير الضرورية في المناطق المعرضة للفيضانات، لتجنب دخول مواقف السيارات والأقبية وكذلك عدم ركوب المصعد على الأقل - 1 في مواقف السيارات.

وكانت قد أغلقت كافة المخارج لمدينة ايلات جنوب إسرائيل بسبب سقوط غير عادية من الأمطار ادت الى فيضانات في شارع 90 وشارع 12، وتلقى سكان بلدة العربة القريبة بلاغات من المجلس عدم الخروج من منازلهم والتحرك بالطرقات في هذه الساعات. وحوصر عدد من العائلات في مركباتهم بسبب الفيضانات لعدة ساعات قبل إنقاذهم.