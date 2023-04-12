تقرير: ايران نقلت أسلحة الى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية

جاء هذا نقلا عن تسعة مصادر مختلفة لوكالة رويترز الاخبارية وذكر أحدها ان اسرائيل سرعان مع علمت بالتحرك وباشرت بعملية لاحباطه

نقلت ايران الى سوريا أسلحة ومعدات عسكرية تحت ستار المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل شهرين, واعتمدت وكالة رويترز بتقريرها على تسعة مصادر سورية، ايرانية وإسرائيلية.

وبحسب المصادر، هدف هذه الأسلحة كان دعم وتعزيز الأجهزة الدفاعية الايرانية في سوريا وتعزيز الحكومة السورية، وتم في إطار ذلك نقل معدات اتصال متطورة، أجهزة رادارات وقطع غيار لتحديث نظام الدفاع الجوي في سوريا. وبحسب النشر، مصادر في منطقتنا قالت لرويترز إن إسرائيل سرعان ما رصدت تدفق الأسلحة من ايران الى سوريا وبدأت بعملية لإحباطها.

وفي سياق متصل ، قال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل تواجه تحديات أكثر من أي وقت مضى على ضوء الجبهة الموحدة التي أقيمت ضدها في جنوب لبنان وفي هضبة الجولان في سوريا وفي الضفة الغربية، وزعم العميد-جنرال الذي يعمل في المجلس لتنسيق الدعاية الإسلامية أن الأزمة الدستورية في إسرائيل تزيد من تحديات الإسرائيليين في البقاء وإن نحو مليوني إسرائيلي غادروا بلادهم، جاء هذا بحسب ما نقلته قناة المعارضة الإيرانية "ايران انترنوشنال".