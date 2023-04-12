رغم محاكمته: ترامب يعلن خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024

وبرأي ترامب إنه "من غير المعقول أن يخوض الرئيس بايدن الانتخابات مرة أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الليلة عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة حتى لو تمت إدانته، وقال خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" وهي أول مقابلة بعد محاكمته الأسبوع الماضي إنه "ولا مرة سينسحب من الانتخابات، ليس بهذه الطريقة أتصرف".

وعلى صعيد متصل، ألمح الرئيس الحالي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه معني خوض الانتخابات لفترة إضافية، وعلق ترامب :"يوجد هنا أمر غير سوي، لا أعتقد أنه قادر على خوض الانتخابات مجددا" كما نفى الرئيس السابق الاتهامات ضده وزعم أن الموظفين في المحكمة في نيويورك "أجهشوا بالبكاء حين أحضروني إلى المحكمة".

ووجهت الى ترامب 34 تهمة تتعلق بتسجيل مزيف في وثائق المصالح التجارية، بينها رشاوى لإسكات امرأتين وحارس في برج ترامب من أجل إخفاء علاقات غرامية له. الحديث يدور عن أول مرة بتاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيه محاكمة رئيس أمريكي سابق بتهم جنائية. والتقديرات هي أن المحاكمة لن تنتهي قبل الانتخابات المقبلة للرئاسة الأمريكية في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.