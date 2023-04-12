جاء هذا بعد تقارير عن استغلال ايران للزلزال في سوريا لنقل اسلحة متقدمة تحت غطاء المساعدات الانسانية

تجري ايران اتصالات سرية مع الصين وروسيا، بهدف شراء وقود للصواريخ والذي فرض عليه عقوبات من جانب الأمم المتحدة، ووفقا للتقرير الأربعاء في موقع "بوليتكو" الأمريكي، تشكل هذه الخطوة انتهاكا واضحا للعقوبات المفروضة على ايران سابقا، وحتى أنه يمكن أن يساعد نظام القذائف الصاروخية الروسي في ساحة الحرب في أوكرانيا.

الايرانيون كانوا يتفاوضون بوقت واحد مع مسؤولين رسميين من كلا البلدين، بهدف امتلاك كميات كبيرة من كلورات الأمونيوم أو AP ، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ومن الجهات الذين تحدث معهم الايرانيون، يمكن تسمية المصنعة للكيماويات الروسية التي تملكها الدولة.

ولم يصدر أي رد من اي جهة من الدول الثلاث، قضية تدخل الصين في الحرب في أوكرانيا ظهرت في وقت سابق اليوم، مع الكشف عن مستندات سرية إضافية من تسريبات البنتاغون، حيث كتب بأحد الملفات أن "الصين سترد بصورة قوية وعلى ما يبدو ستزيد من حجم المواد التي تستعد لتقديمها لروسيا، في حال استهدفت الهجمات الأوكرانية أماكن ذات قيمة استراتيجية عالية أو وجهت تجاه قادة روس كبار".

في حين أفادت رويترز أن ايران استغلت الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا قبل شهرين بمضاعفة شحنات الأسلحة الى البلاد، وذلك بعد تهريبها في الشحنات الانسانية التي تم ارسالها الى سوريا.