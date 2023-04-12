إيران تؤكد وصول وفد إلى السعودية للتحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية

وقال كنعاني، في بيان صحافي، إن "هذه الزيارة خطوة جديدة في إطار تنفيذ الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، أن الوفد الإيراني المعني بمناقشة إعادة فتح السفارة والقنصلية الإيرانيتين وصل إلى السعودية، اليوم الأربعاء، كما وصل وزير الخارجية السوري يصل إلى الرياض في أول زيارة منذ بدء النزاع في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا).

وتسبق زيارة المقداد اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق الجمعة في مدينة جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ عام 2012.

وقال كنعاني، في بيان صحافي، إن "هذه الزيارة خطوة جديدة في إطار تنفيذ الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الوفد الإيراني لاقى ترحيبا من المسؤولين السعوديين بعد وصوله".وأضاف كنعاني، أن الوفد الإيراني سيتخذ "الإجراءات اللازمة في إطار فريقي عمل لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية والممثلية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة"، مؤكدا أن "بلاده تسعى إلى إعادة فتح ممثلياتها في السعودية قبل موعد الحج هذا العام".ولفت كنعاني إلى أن "الوفد الفني السعودي الذي دخل إيران السبت الماضي سيزور يوم غد مدينة مشهد للتحضير لإعادة فتح القنصلية السعودية هناك".

وكان المدير العام لشؤون الخليج بالخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي قد قال الأحد، لوكالة "إرنا" الحكومية، إنّ الوفد الإيراني سيتوجه إلى السعودية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مضيفا أنّه ينقسم إلى فريقين، الأول سيستقر في الرياض للتحضير لإعادة فتح السفارة، والثاني سيستقر في جدة للتمهيد لإعادة فتح القنصلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أكدت السبت الماضي، أنّ وفدا دبلوماسيا وصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد يومين من لقاء وزيري خارجية أهم قوّتَين إقليميّتَين في الخليج في بكين.

وتأتي هذه الزيارات الفنية المتبادلة تنفيذا للاتفاق الثلاثي المشترك بين السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في بكين الخميس الماضي.