الخارجية التونسية:"تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية بتعيين سفير لتونس لدى سوريا الشقيقة، أعلنت السلطات السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين"

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السفارة السورية لدى تونس وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة الوشيكة،وأضاف البيان "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما"

وأعلنت الخارجية التونسية أن "سوريا قررت إعادة فتح سفارة دمشق لدى تونس وتعيين سفير على رأسها "في الفترة القليلة القادمة" وقالت "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أعلنت السلطات السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين".

وأكد البيان على أنه "حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات التونسية السورية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع تونس بسوريا، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين"

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أمر في 3 أبريل/نيسان الجاري بتعيين سفير لتونس لدى سوريا في دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات، وفي 10 فبراير/شباط الماضي قرر سعيد "الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق"، معتبرا أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم".

وجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا انقطعت منذ 4 فبراير/ شباط 2012، بقرار من الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على خلفية الأزمة في سوريا، وعهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، فتحت تونس في يوليو/ تموز 2014 مكتبا للخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية التونسية في سوريا.