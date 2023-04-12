أربع شركات إسرائيلية في مجال تكنولوجيات الأغذية تستثمر في الصحراء المغربية بمشروع لإنتاج حلول غذائية مستدامة

ستنتج طعاما موجها إلى الأسماك عالي البروتين انطلاقا من النفايات العضوية والحشرات والطحالب؛ لكن دون الحديث عن تقدير الاستثمار المالي المطلوب

قال الرئيسي التنفيذي للشركة الإسرائيلية هلمان الدبي للتقنيات “Halman Aldubi Technologies” روني هالمان: “يسعدنا أن نكون أول شركة إسرائيلية تعمل في الصحراء المغربية، بصفتنا شركة متخصصة في تقديم حلول تكاملية.. نحن فخورون بتطبيق تقنيات إسرائيلية فريدة لتكنولوجيا الأغذية”، حيث أعلن تجمع لأربع شركات إسرائيلية ناشئة في مجال تكنولوجيات الأغذية عن تطوير مشروع لإنتاج حلول غذائية مستدامة في الصحراء.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة التي تقود تحالف "إنجاز هذا المشروع فإن عدد زبنائها يبلغ 500 ألف عبر العالم، وحوالي 20 مليار دولار من الأصول المدبرة في مجالات التمويل والطاقة والمناخ والعقارات وتكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيات الحديثة"

وحسب ما نقلته الصحافة الإسرائيلية، فإن الشركات الناشئة بقيادة شركة “Halman Aldubi Technologies” ستنتج طعاما موجها إلى الأسماك عالي البروتين انطلاقا من النفايات العضوية والحشرات والطحالب؛ لكن دون الحديث عن تقدير الاستثمار المالي المطلوب، ويهدف هذا المشروع إلى دعم هدف المغرب بزيادة إنتاج السمك ببلوغ حجم سنوي 350 ألف طن سنويا؛ لكن ذلك يتطلب مواجهة تحدي نقص الغذاء اللازم لتربية الأسماك.

وقد طورت الشركات الإسرائيلية الناشطة، التي أعلنت عن انضمامها إلى المشروع، تقنيات في مجال زراعة الطحالب واستخراج بروتين الحشرات وفصل النفايات العضوية وإنتاج البروتين منها؛ بينما الأداء في المغرب ينفتح على التعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وتتخصص الشركات الإسرائيلية الأربع في مجالات متقاربة ومتكاملة؛ منها زراعة الطحالب والأعشاب البحرية، إضافة إلى تقنيات التدوير الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، واستخراج البروتين من الحشرات وإنتاج بروتين نقي من النفايات العضوية.

وكان وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، قد أعلن في نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، أن "شركة إسرائيلية أطلقت مؤخرا مشروعا لتربية الأحياء المائية في الصحراء المغربية"معتبرا أن "هذا المشروع يدخل ضمن عدد من المشاريع الأخرى التي أصبحت ممكنة الانجاز بفضل اتفاقيات إبراهيم ومعاهدات السلام التي وقعتها إسرائيل مع أربعة دول عربية"، جاء ذلك في مداخلته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يمتد بين 22 و24 مارس/اذار الجاري بنيويورك في الولايات المتحدة.

وفي السياق أعلنت سلسلة الفنادق الإسرائيلي "Selina" التي تملك أكثر من 120 وحدة فندقية عبر العالم، عن تعزيز تموضعها في المغرب، بعد نجاح تجربتها في مراكش، وذلك بافتتاح مؤسستها الفندقية الثانية الشهر المقبل و التي اختارت لها مدينة الداخلة بالصحراء باعتبارها أحد الوجهات الأكثر جدبا لعشاق السياحة البحرية والبيئية بالمملكة.

وأكدت المؤسسة الإسرائيلية أن فندقها بمدينة الداخلة سيفتتح أبوابه أمام الزوار خلال الشهر المقبل، وأنها اختارت المدينة نظرا لموقعها المتميز بين المحيط الأطلسي والصحراء، في منطقة تشتهر برياضة ركوب الأمواج كما أنها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن رحلات الاستجمام على الكثبان الرملية، حسب موقع السفير المغربي.