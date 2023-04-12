إيران تلمح إلى استعدادها للمواجهة مع إسرائيل- أهي علامات الحرب؟

يهدف يوم القدس الذي يقام كل عام في آخر جمعة من رمضان، إلى التعبير عن معارضة الصهيونية بشكل عام وسيطرة إسرائيل على القدس

تحتفل إيران يوم الجمعة المقبل، 14 نيسان/أبريل، بيوم القدس. ويهدف هذا اليوم، الذي يقام كل عام في آخر جمعة من رمضان، إلى التعبير عن معارضة عامة للصهيونية وسيطرة إسرائيل على القدس.

عادة ما تشمل أحداث يوم القدس مظاهرات وتجمعات في الشوارع في إيران ودول عربية وإسلامية أخرى، ومن بينهم العرب في إسرائيل.

لكن هل ستحمل مظاهرة هذا العام في طياتها أخبارًا أخرى؟ لا سيما أنه تراكمت في الأيام الماضية مؤشرات على استعداد الجانب الإيراني للحرب.

يوم السبت الماضي فقط، أعلنت القوات العسكرية الإيرانية أنها في حالة تأهب قصوى. في اليوم التالي، أجرى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري مناورات غير عادية في مضيق هرمز. وبحسب الصحافة الإيرانية، فإن ذلك لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحرس الثوري مستعد لمهاجمة أي سفينة في الخليج العربي تحمل العلم الإسرائيلي أو مملوكة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن "الدول الإسلامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن القضية الفلسطينية، ووجود النظام الصهيوني تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها، والشعب الفلسطيني في مقدمة النضال ضد نظام ينشر الرعب في كل دول المنطقة".

وأضاف المتحدث: "من خلال إهانة الأماكن المقدسة للمسلمين، وخاصة المسجد الأقصى، أظهر النظام الصهيوني أنه لن يدخر أي فرصة لمواصلة أعماله الإجرامية ضد الأمة الفلسطينية والدول المجاورة. ولحسن الحظ، نحن نشهد صحوة الأمة الإسلامية، ونحن على يقين بأننا في يوم القدس سنشهد ثورانا في الدول الإسلامية وكل دول العالم الحرة دعما للأمة الفلسطينية المظلومة وحقوق الفلسطينيين".

Iranian Presidency/AFP تظهر صورة منشورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 8 مايو 2022 الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من نشر المحادثة بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد، والتي قال فيها رئيسي إن "جرائم إسرائيل هي علامة على ضعف النظام ودليل على المستقبل المشرق والواعد لجبهة المقاومة ".

وفي نفس اليوم أعلن عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق أن "إسرائيل تعيش أسوأ أيامها منذ عام 1948 بفضل معادلات المقاومة، وهي مشتعلة في الداخل والخارج". وقال إن حزب الله يقف في طليعة المساعدات للفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وسيواصل ذلك دون تردد.

كما غرد الشيخ كمال خطيب، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل، هذا الأسبوع نقلا عن آية من القرآن عن معركة بدر ضد الكفار. وأوضح الخطيب أنه في المعركة كان المسلمون قلة ضد الكثيرين، والضعفاء ضد الأقوياء، لكن المسلمين انتصروا لأن رمضان شهر انتصارات ومليء بالثقة بأن الخلاص سيأتي قريبًا.

ولم تبق طالبان خارج المسألة. فقد نشرت المنظمة، يوم الاثنين، رسالة دعم للفلسطينيين، قالت فيها إنه إذا سمحت دول المنطقة بذلك، فسوف ترسل بعضًا من أفضل مقاتليها للقتال على الأراضي الإسرائيلية.

يمكن أن يُعزى الكثير من هذه التصريحات وتطرفها إلى الأحداث التي وقعت في الحرم القدسي الشريف والتعبير عن التضامن مع الفصائل الفلسطينية.

ومع ذلك، التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يوم الأحد بوفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري. وبحسب التقارير، ناقش الطرفان "التطورات المهمة على الساحة الفلسطينية، وأحداث المسجد الأقصى، والمقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما تشير تصريحات نصر الله إلى تصعيد قائلاً إن "الإسرائيليين يأكلون أنفسهم من الداخل ولا يعرفون من أين تأتي الوصفة". علاوة على ذلك، قال إن دولة إسرائيل لن تحتفل بعيد استقلالها الثمانين، بعد خمس سنوات.

بالتزامن مع الاجتماع في بيروت، وصل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ليلة 10 نيسان / أبريل لعقد اجتماعات غير عادية في سوريا، على ما يبدو مع ممثلين عن الجيش السوري وممثلي حزب الله وربما حتى عن ممثلي حماس. غالبًا ما تُعقد مثل هذه الاجتماعات في ظل توترات عسكرية شديدة لمنع الكشف الاستخباراتي عن الاجتماعات والتخطيط لها.

Twitter لقاء حسن نصر الله واسماعيل هنية وصالح العاروري.

إضافة إلى ذلك، تقوم الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بقيادة شقيق الرئيس الأسد، بإدخال تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى المنطقة الجنوبية من سوريا، على الحدود مع إسرائيل. يمكن ربط ذلك بنشاط سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ولكن حتى هنا، فإن التوقيت يثير تساؤلات.

وفي محاولة أخرى لتحريك العالم العربي من أجل أهدافه، تحدث الرئيس الإيراني في الأيام الأخيرة مع نظيره في الجزائر وقال له: "نؤكد على ضرورة خلق جبهة موحدة للدول الإسلامية ضد الكيان الصهيوني، والحاجة هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعاون الدول الإسلامية وتشكيل جبهة موحدة ضد الكيان المحتل".

إن مسألة إلحاح الرئيس الإيراني مثيرة للقلق بلا شك. ورد الرئيس الجزائري بأنه يأمل "في تحرير الشعب الفلسطيني من القمع الصهيوني".

اكتسبت إيران قوة مؤخرًا، لا سيما في ضوء مساعدتها الأمنية لروسيا واتفاقياتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، وحتى المعلومات التي "تسربت" من إيران تشير إلى أن لديها بالفعل كمية معينة من اليورانيوم المخصب إلى المستوى العسكري. أي أنه من الممكن أن تمتلك إيران بالفعل قدرة نووية عسكرية كاملة (بكميات قليلة).

تحركات إيران منسقة مع شركائها الاستراتيجيين: الصين وروسيا.

من الجانب الروسي، تم في الأيام الأخيرة، رصد تشويشات على نظام تحديد المواقع GPS على نطاق واسع في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي بأكمله. يبدو أن التشويشات على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يأتي من السفن الحربية الروسية أو السفن الأخرى التي تديرها روسيا. ومع ذلك، لم يتم تسجيل مثل هذا الحجم من التشويشات في السنوات الأخيرة. ولم يتم بعد توضيح أسباب ذلك التشويش.

من ناحية أخرى، بدأت الصين مؤخرًا في تعزيز تشديدها العسكري تجاه تايوان. أولاً، أعلنت الصين مؤخرًا أنه يُسمح لخفر السواحل والبحرية لديها بإجراء تفتيش أمني ووقف أي سفينة، عسكرية أو مدنية، تبحر في مضيق تايوان. هذا الإعلان، الذي يتعارض مع قوانين حرية الملاحة البحرية، يسمح فعليًا للصين بفرض حصار بحري على تايوان.

في 10 أبريل ، بدأت الصين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق استمرت ثلاثة أيام، حيث قامت مئات الطائرات المقاتلة بمحاكاة أهداف مهاجمة في تايوان باستخدام أكثر من 80 سفينة صينية، إلى جانب حاملة طائرات وبطاريات صواريخ، والتي تم نشرها أيضًا في مياه تايوان الإقليمية.

كل التحركات الصينية تصرف انتباه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن منطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيسمح ذلك لقوات المحور الإيراني (حزب الله، وحماس، وسوريا، والميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن) بالعمل في المنطقة بتدخل أميركي محدود، وهو ما قد يساعد إسرائيل خلال حملة بهذا الحجم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أنها أرسلت غواصة تحمل صواريخ نووية إلى البحر الأبيض المتوسط لمراقبة تحركات روسيا. هذه خطوة غير عادية من جانب الولايات المتحدة. هل لدى الولايات المتحدة معلومات حول النوايا الإيرانية؟

مع الدعم الصيني والروسي، والتسلح النووي المحتمل، والعدد الهائل من الأسلحة، وحقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة أكثر قلقًا بشأن ما يحدث في أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب الأزمة الاجتماعية والانقسام العميق في إسرائيل؛ كل هذا بالإضافة إلى قدسية رمضان يشجع على ما يبدو المحور الإيراني على أن يكون لديه دافع مفرط.

لربما يدركون أن الوقت قد حان لمهاجمة إسرائيل عندما تكون في أضعف حالاتها.

لنفترض أن هجومًا مشتركًا من قبل المحور الإيراني قد بدأ بالفعل. من المحتمل أن تبدأ بهجمات إلكترونية (في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ هجمات إلكترونية على أهداف إسرائيلية)، إلى جانب وابل من الصواريخ والقاذفات وطائرات بدون طيار من جميع الاتجاهات (اليمن وغزة وسوريا ولبنان).

الهدف هو خلق الفوضى، وإلحاق الضرر بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإهدار مخزون إسرائيل من صواريخ الاعتراض (أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و "مقلاع دافيد"). وستشمل المرحلة التالية بالفعل هجومًا بريًا إلى جانب مظلة أنظمة الدفاع الجوي لقوات المحور الإيراني، والتي سيتعين على الجيش الإسرائيلي مواجهتها فوق الأرض وتحتها (ضد الأنفاق الهجومية) من الجو والبحر.

أخيرًا، آمل أن يظل هذا التقييم مجرد كلمات مكتوبة، وتفسيرا خاطئا للإشارات المتراكمة خلال هذه الأيام، ونظرة متشائمة للحالة التي تبدو عليها الأمور في منطقة شرق البحر المتوسط.

خدم الدكتور إيال بينكو لمدة 30 عامًا في أجهزة الأمن الإسرائيلية. بعد تقاعده، عمل الدكتور بينكو صحفيًا ومحاضرًا ورئيسًا للمعهد الدولي لأبحاث الهجرة والأمن.