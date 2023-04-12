إسرائيل: حوالي 850 ألف شخص زاروا المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية خلال عطلة عيد الفصح

استقبلت تل الكردانة (أفيك) حوالي 29000 شخص خلال أسبوع العطلة المدرسية، ويلي ذلك منتزه قيسارية الوطني بـ 28000 زائر، وحديقة مسادا الوطنية بحوالي 24000 زائر،

ذكرت سلطة الطبيعة والمنزهات في إسرائيل، أن حوالي 30 ألف شخص زاروا المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، و في المجموع، خلال أسبوع عيد الفصح، قام حوالي 850 ألف إسرائيلي بالتنزه في جميع أنحاء البلاد.

واستقبلت تل الكردانة (أفيك) حوالي 29000 شخص خلال أسبوع العطلة المدرسية، ويلي ذلك منتزه قيسارية الوطني بـ 28000 زائر، وحديقة مسادا الوطنية بحوالي 24000 زائر، وحديقة تل عسقلان الوطنية بحوالي 17000 زائر، وجان هشلوشا بحوالي 16000 زائر، وبحصوص المحميات الطبيعية، برزت محمية عين جدي الطبيعية بـ 20.000 زائر، ومحمية بانياس الطبيعية بـ 12.000 زائر، تليها محمية عين آفيك الطبيعية بـ 10.000 زائر.

Ella Agra/Nature and Parks Authority نعام في المحمية الطبيعية "بار حن يوفاته"

وقالت الرئيس التنفيذي لسلطة الطبيعة والمتنزهات ريا الشركي"لقد قضينا جميعًا عطلة معقدة بشكل خاص بسبب الوضع الأمني ​​والطقس الصعب والعاصف، كنا سعداء لتقديم تجربة ممتازة من حيث زيارة المحميات والحدائق للزوارالمشاة خلال العطلات،أشكر الجمهور العظيم الذي زار مواقعنا وشركاؤنا في وزارة السياحة".

جدير بالذكر أنه في اليوم الأخير من عطلة عيد الفصح، أغلقت الفيضانات الطريق المؤدي إلى منتجع إيلات الجنوبي للمرة الثانية خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية حتى يوم غد الخميس، وحثت الشرطة سائقي السيارات على اتخاذ جميع الاحتياطات وتوخي الحذر، وقالت الشرطة "لا تصل إلى المنطقة المسدودة ولا تحاول عبور الطرق حيث توجد المياه". وحذرت: "السائقين الموجودين على الطريق 90 عدم مواصلة القيادة ودخول بلدة قريبة أو محطة وقود قريبة، ابق في مكان آمن وانتظر الطريق حتى يعاد فتحه".