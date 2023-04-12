قائد احتياط متقاعد يتهم نتنياهو بالتخاذل عن أداء الخدمة العسكرية في حرب لبنان: "أنت الرافض"

قال موجها كلامه لنتنياهو: "وزيرة في حكومتك تصف مقاتلي سلاح الجو على هذا النحو (أسقاط جبناء)ولم تقم بفصلها. صمتك يجعل منك شريكا لأقوالها."

وجّه المقدم شلومي ريزمان، قائد احتياط سابق في فرقة النخبة سييرت متكال التي خدم في صفوفها بنيامين نتنياهو في حينه، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء على خلفية موقفه الرافض لنداءات رفض الخدمة العسكرية من جانب ضباط الاحتياط الذين اعترضوا على المضي الحكومي بإقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ونشر ريزمان الثلاثاء رسالة هاجم فيها نتنياهو لاستخدامه كلمة "رافضون" في سياق تأنيبي للإشارة إلى المحتجين ضد التعديلات القانونية. ليس قائدي إطلاقا. وجاء في الرسالة: "لقد خدمت أياما قليلة جدا بحيث اضطررت إلى إزالتك من القائمة".

من جانبه، دافع نتنياهو عن نفسه برد التهمة حيث قال "كذب. أنت لم تكن قائدي من الأساس". ولكن القائد رد على النفي بالتأكيد: "لو كنت التحقت بالخدمة لعرفت أني كنت القائد".

وتابع القائد بلهجة هجومية "في وقت لاحق كنت أنا الجنرال في فرقة الاحتياط التي تضمك. في تلك السنوات، كنا نئن تحت وطأة العبء، وكان كل من أصدقائك، شبابا وكهول، يتطوع من 40-70 يومًا في السنة، حتى أن بعضهم عاد من خارج البلاد خصيصًا لأداء الواجب العسكري. أنت لم تلتزم إلا بعدد يقترب من الصفر من أيام الخدمة، ولذلك استبعدتك من قائمة تلك الوحدة".

وأشار ريزمان في رسالته إلى تصريح وزيرة الإعلام غاليت ديستل أتباريان، التي وصفت الطيارين الـ 37 الذين شاركوا في الاحتجاج ضد "الثورة القانونية" بأنهم "طيارون بشرط" و"أسقاط جبناء" وقال موجها كلامه لنتنياهو: "وزيرة في حكومتك تصف مقاتلي سلاح الجو على هذا النحو ولم تقم بفصلها. صمتك يجعل منك شريكا لأقوالها."

وأوضح الطيارون في الاحتياط إنهم اتخذوا قرارهم بعد خطاب رئيس الوزراء الذي أعلن من خلاله عن تجميد التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى ما بعد عيد الفصح والدخول في مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى تسوية متفق عليها. وبحسب الطيارين فإن لا نية لدى نتنياهو لوقف الإصلاح وجر إسرائيل إلى نظام دكتاتوري وعليه لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة مشيرين إلى أزمة ثقة خطيرة بين النواب وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن دولة إسرائيل".