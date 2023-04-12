السعودية: تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الخميس في مدارس تعليم الطائف والمحافظات التابعة لها

المركز الوطني للأرصاد في أخر صور الأقمار الإصطناعية في مركز طقس العرب اقتراب سُحب رعدية تترافق بهطول أمطار غزيرة يُتوقع أن تتأثر على العاصمة الرياض

أعلنت إدارة تعليم في محافظة الطائف بالسعودية، عن تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس بإدارة تعليم الطائف والمحافظات، نظرا للطقس السيء الذي يضرب البلاد، وقالت الإدارة في تغريدة: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي"

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وكان الدفاع المدني السعودي، قد نشر تحذيرا من طقس اليوم الاربعاء في منطقة مكة المكرمة لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، وأوضح أن هناك فرص لسقوط امطار من متوسطة الي غزيرة بالاضافة الي اتربة مثارة على منطة مكة المكرمة، ونوهت الدفاع المدني السعودي على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الاودية والسدوداثناء هطول الامطار.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في أخر صور الأقمار الإصطناعية في مركز طقس العرب اقتراب سُحب رعدية تترافق بهطول أمطار غزيرة يُتوقع أن تتأثر على العاصمة الرياض بعد قليل، ويجدر الإنتباه من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي، قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من، الجمعة حتى الثلاثاء الوشيك، مشيرا في بيانه، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، وسيصاحب ذلك رياح مثيرة للأتربة والغبار وجريان وتساقط البرد"