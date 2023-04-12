الرئيس الإسرائيلي متحدثا عن محادثات الإصلاح القضائي: "لدينا فرصة لتقوية الديمقراطية"

هرتسوغ: "هذه فرصة لتقوية الأسس الديموقراطية لإسرائيل لم نتمتع بها منذ 75 عاما منذ قيام الدولة،وأنا أحمل عبئًا على كتفي له مصلحة تاريخية"

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات في مقر إقامته حول الإصلاح القضائي خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نُشرت مساء اليوم الأربعاء، وقال "لدينا فرصة لتقوية الديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكدا على أن "جميع أطراف المحادثات يأتون بحسن نية، وأنا متفائل، لكنني لست ساذجًا" واضاف "هذه فرصة لتقوية الأسس الديموقراطية لإسرائيل لم نتمتع بها منذ 75 عاما منذ قيام الدولة".

كما تحدث هرتسوغ عن مكانته غير العادية كوسيط في الأزمة المحيطة بالإصلاح. قائلا: "ربما أكون السياسي الإسرائيلي الوحيد الذي يثق به أعضاء من جميع الأحزاب ويمكن أن يلجأوا إليه للحصول على المشورة" وختم حديثه بالقول: "أنا أحمل عبئًا على كتفي له مصلحة تاريخية".

وعلى مدى أكثر من 14 أسبوعا خرج الإسرائيليون إلى الشوارع للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي الذي تريده حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يعتبرونه هجوما على الديمقراطية.

وكان يتسحاق هرتسوغ، قد قال في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، نهاية الشهر المنصرم، "نحن في بداية عطلاتنا وأعيادنا الوطنية. كما وعدتكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أفعل كل ما في وسعي للخروج من هذا الوضع ومحاولة تحقيق اتفاقات واسعة قدر الإمكان" وتابع "أستمع إلى أصوات الشعب، نستمع إلى الاقتراحات والأفكار والنداءات الموجهة إلينا من الأمة بأكملها. وأعد ببذل كل جهد وأتوقع نفس الشيء من جميع الشركاء في العملية".

واشار هرتسوغ إلى أنه "على علم بأن المخاوف كبيرة، وأعلم أن هناك للأسف عداء وانعدام ثقة. من المهم أن نأخذ نفسًا عميقًا وأن ننظر إلى الواقع وأن نعطي عملية التفاوض فرصة حقيقية. بلدنا عزيز على كل واحد منا. تحدياتها الأمنية والاقتصادية والمجتمعية هي الأعظم. إن اندماج اليهودية والديمقراطية هو مزيج رائع في رأيي ، ويجب علينا الحفاظ عليه بأي ثمن ، لقد أتيحت لنا الفرصة لمحاولة تغيير الاتجاه ، لمحاولة يؤدي إلى عملية قد تكون جيدة وصحية لأمة تجد نفسها في خضم نقاش صعب ".