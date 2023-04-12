حماس: "عبر توحيد الساحات منعنا المستوطنين من اقتحام الأقصى"

وأضاف "بأن الرد الأخير للمقاومة من لبنان والضفة وغزة" حمل الحكومة الإسرائيلية على الرضوخ لمطلب إغلاق الأقصى بوجه المصلين اليهود خلال العشر الأخيرة من رمضان.

عزا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي منع الزيارات لليهود إلى الحرم القدسي ابتداء من اليوم السابع من عيد الفصح وحتى نهاية شهر رمضان إلى الدور الذي لعبته "المقاومة" وفق تعبيره حيث قال "المقاومة أوقفت اجتياح المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر من رمضان".

Photo by FLASH90 جنود إسرائيليون على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان في وقت سابق اليوم. 6 أبريل 2023.

وقال العاروري، اليوم الأربعاء، خلال لقاء "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد" في بيروت، بمناسبة "يوم القدس" والذي يعقد في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان "إن المقاومة أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى".

ووفقا لموقع قدس برس فقد قال العاروري: "لو مرت المشاهد الأخيرة من الاعتداءات بالأقصى دون رد، لسيطر الاحتلال على جزء منه، وكل الأمة الإسلامية محور مقاومة في الدفاع عنه".

وأضاف "بأن الرد الأخير للمقاومة من لبنان والضفة وغزة" حمل الحكومة الإسرائيلية على الرضوخ لمطلب إغلاق الأقصى بوجه المصلين اليهود خلال العشر الأخيرة من رمضان. وذلك في إشارة إلى الرشقات الصاروخية التي استهدفت شمال إسرائيل أطلقتها على عاتقها فصائل فلسطينية، وانضم قطاع غزة الذي أطلق عددا من الصورايخ باتجاه غلاف غزة جنوب البلاد، عشية عيد الفصح على نحو غير مسبوق اختار المستوى السياسي والأمني على ضوئه القيام برد محدود مع الاحتفاظ بحق الرد في الوقت المناسب على ما قال مسؤولون إسرائيليون.

وأوضح العاروري أن "هذا العام سيكون هناك حضور لفعاليات يوم "القدس العالمي" في المسجد الأقصى علما أن إيران هي من نادت إلى الاحتفال بها اليوم في موقف داعم للقضية الفلسطينية.

عارض وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بشدة إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود، وذكر في بيان أن "اغلاق المكان يعرض حياة مصلي الهيكل للخطر ويشكل خضوعا للإرهاب" على حد تعبيره.