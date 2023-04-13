السعودية وسوريا تعلنان عن استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

في المقابل، تُواجه الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية رفضاً من بعض حلفائها، وفقاً لمسؤولين عرب صرّحوا لصحيفة "وول ستريت جورنال"

أعلنت السعودية وسوريا، في بيان مشترك، بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مساء الأربعاء.

جاء تصريح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في بيان مشترك بعد جلسة محادثات تناولت "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها والهوية العربية وسلامة الأراضي".

ناقش المسؤولان الخطوات التي يجب أن تتخذها سوريا لتحقيق "تسوية سياسية شاملة" منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، واستعادة الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون، وإنهاء النفوذ الأجنبي في شؤونها الداخلية و"العودة إلى دورها الطبيعي في المنطقة العربية". كما اتفقا على ضرورة مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأعرب المقداد عن تقديره للخطوات السعودية التي اتخذتها للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا الناجمة عن الزلزال المميت في وقت سابق من هذا العام والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص وانهيار آلاف المباني في سوريا وتركيا.

يأتي ذلك وسط اجتماع إقليمي لمبعوثين من الأردن ومصر والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا لتطبيع العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. وبحسب ما ورد ستستضيف الرياض الرئيس السوري بشار الأسد الشهر المقبل.

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا جادًا في التقارب مع إيران وحلفائها، بعد اتفاق بوساطة الصين بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، تجري محادثات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمتمردين الحوثيين في اليمن للتفاوض على هدنة جديدة محتملة.

في المقابل، تُواجه الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية رفضاً من بعض حلفائها، وفقاً لمسؤولين عرب صرّحوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. فقد قال المسؤولون العرب إنّ 5 أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب والكويت وقطر واليمن، يرفضون الآن إعادة قبول سوريا في الجامعة العربية.

وهو ما يعتبر انتكاسة لجهود السعودية في قيادة إعادة ترتيب جيوسياسية أوسع في الشرق الأوسط.