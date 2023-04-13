البحرين وقطر تستأنفان علاقاتهما بعد عامين على المصالحة الخليجية

قرّرت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين

قرّرت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين أبرزها الحدود البحرية حيث تواصل تبادل الاتهامات بين الطرفين حول توقيف صيادين في المياه الإقليمية لكل دولة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنّ لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الأربعاء حيث تقرر "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وسط التأكيد على أن ذلك يأتي "انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية".

وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في كانون الثاني/يناير 2021.

وتأتي هذه المصالحة في خضم عملية إعادة ترتيب جيوسياسية شاملة تقودها السعودية لحلحلة أزمات المنطقة، خصوصا بعد اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على استئناف العلاقات. وعلى ضوء ذلك الاتفاق أيضا شهد المسار التصالحي بين السعودية وسوريا طفرة جديدة حيث أعلنت السعودية وسوريا، في بيان مشترك، بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مساء الأربعاء.