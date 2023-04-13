أمين عام "الجهاد الإسلامي" وصل بغداد والتقى بالسفير الإيراني

وصل النخالة في زيارة تستمر عدة أيام عشية الاستعداد لفعاليات يوم القدس، حيث من المقرر أن يلقي غدًا الجمعة خطابًا في مسيرة "يوم القدس" التي تقام سنويا

وصل إلى بغداد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي على رأس وفد فلسطيني أمس الأربعاء في زيارة تستمر عدة أيام عشية الاستعداد لفعاليات يوم القدس، حيث من المقرر أن يلقي غدًا الجمعة خطابًا في مسيرة "يوم القدس" التي تقام سنويا في الجمعة الأخيرة من رمضان.

وبحسب صحيفة العربي الجديد التي نقلت عن مصادر عراقية لم تتم دعوة النخالة من قبل الحكومة العراقية وإنما لبى دعوة من سياسيين وزعماء فصائل.

ويفيد الموقع أيضا بلقاء تم بين النخالة والسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق في مقر السفارة بحي الصالحية وسط بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا فقد قال السفير الإيراني إن "محور المقاومة أصبح اليوم أكثر قوة وتماسكا وأكد أن العراق لديه شعب داعم لفلسطين".

ومن المقرر أن تنطلق غدا في العراق مسيرات بمناسبة يوم القدس في عدة مواقع منها النجف والبصرة وبابل وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن إيران التي تقربت من السعودية في الآونة الأخيرة ترعى الحركات الفلسطينية الفاعلة في قطاع غزة وغيره سواء بالتدريبات أو المال أو الإمداد بالأسلحة وفق تقارير شتى.

وتترقب الأنظار تأثير التقارب السعودي الإيراني على التطورات الميدانية والدبلوماسية فيما يتعلق القضية الفلسطينية لا سيما أن السعودية ربطت في السابق بين إمكانية التطبيع مع إسرائيل وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لشعبين الذي يبدو غير وارد في ظل الحكومة اليمينية التي يترأسها بنيامين نتنياهو والتي تطالب بمزيد من الاستيطان في الضفة الغربية إضافة إلى تعميق سياسة الردع.