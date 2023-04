إسرائيل: تحت شعار "تسعدوا وتربحوا" الكنيست يحتفل بمناسبة ميمونة (العيد التقليدي لليهود المغاربة)

تحت شعار "تسعدوا وتربحوا" وبمناسبة الاحتفال الشعبي بميمونة (العيد التقليدي لليهود المغاربة الذي أصبح مناسبة عامة يحتفل بها كل عام في إسرائيل) نصبت خيمة مغربية تقليدية كبيرة في ساحة الكنيسيت(البرلمان الإسرائيلي) زينت بالأثاث التقليدي المغربي من صالون بلدي وفضيات فاسية، وزرابي، فيما وضعت موائد كبيرة للأطباق التي دأبت الأسر اليهودية الفاسية خصوصا على تقديمها بالمناسبة، وغالبيتها أنواع المخبوزات المخمرة كالشفنج والملاوي والكعك التقليدي، وأنواع عديدة من الحلويات،احتفاء بنهاية عيد الفصح حيث امتنع اليهود لأسبوع عن أكل الخز المختمر.

وحضر هذا الحفل الذي ترأسه رئيس الكنيسيت أمير أوحنا المتحدر من مدينة الرباط المغربية، العديد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين وأسرهم بالإضافة الى رئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض.

وفي هذا السياق قال رئيس الكنيست أمير أوحنا: "بصفتي أول رئيس للكنيست من أصل مغربي، أرحب بهذه الفرصة لجلب أصوات وألوان لم تكن موجودة من قبل“وتابع"عندما كنت طفلا، أحببت دائما الاحتفال بميمونة، والدفء، والأصوات والأذواق، سواء في بئر السبع حيث نشأت، أو سديروت وبات يام حيث مكثنا مع عماتنا وأعمامنا، إن إمكانية تنظيم هذا الحفل في الكنيست اليوم لجميع مواطني إسرائيل يملؤني بالسعادة".

وفي كلمته ليل الأربعاء أمام الحاضرين خلال الحفل قال أوحنا "بدأت ميمونة كيوم عطلة للوافدين المغاربة، لكنها أصبحت منذ فترة طويلة مناسبة احتفالية للإسرائيليين في جميع أنحاء العالم".

وتبدأ احتفالات ميمونة ليلة نهاية الفصح وتستمر في اليوم التالي، وتتكون من جزأين متميزين وفق التقاليد السائدة لدى اليهود المغاربة، ففي عشية ميمونة، تفتح العائلات اليهودية منازلها للضيوف (جرت العادة أن يكونوا مغاربة مسلمين) وتقدم مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية المغربية، وخاصة الحلويات، على أنغام الموسيقى المغربية، بينما يرتدي المضيفون اللباس التقليدي المغربي، وفي اليوم التالي، تخرج الأسر للنزهة مع حفلات شواء في الطبيعة.