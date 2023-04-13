كوريا الجنوبية: مصرع شخص وإصابة 32 إسرائيليا منهم 10 إصابات متوسطة إلى خطيرة في حادث انقلاب حافلة

يوجد حوالي 10 إصابات متوسطة إلى خطيرة، ويتم التعامل مع هذا الحدث من قبل قسم الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي وسفارةإسرائيل لدى كوريا

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن حافلة تقل سائحين إسرائيليين انقلبت في منطقة تشونغتشانغ الشمالية، مما أدى إلى إصابة 33 شخصًا، منهم 10 في حالة خطيرة إلى متوسطة، واشارت إلى مصرع رجل يبلغ من العمر 60 عاما متأثرا بجراحه.

ويتم التعامل مع هذا الحدث من قبل قسم الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي في وزارة الخارجية في القدس والسفارة الإسرائيلية في كوريا.

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ووفقا لخدمة الإطفاء في تشونغبوك، أصيب 14 راكبا بجروح خطيرة بعد أن انقلبت الحافلة على منحنى في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، كانت الحافلة تقل 33 سائحًا إسرائيليًا إلى فندقهم في سوانبو من رحلة إلى شمال كيونج سانج، وتوقف عند أندونج.

ممثلو السفارة الإسرائيلية في سيول (السفير والقنصل) في طريقهم إلى مكان الحادث وإلى المستشفيات التي نُقل فيها الجرحى وهم على اتصال بالسلطات المحلية التي تتعامل مع الحادث.