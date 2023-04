كوريا الجنوبية: مصرع شخص وإصابة 32 إسرائيليا منهم 10 إصابات متوسطة إلى خطيرة في حادث انقلاب حافلة

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن حافلة تقل سائحين إسرائيليين انقلبت في منطقة تشونغتشانغ الشمالية، مما أدى إلى إصابة 33 شخصًا، منهم 10 في حالة خطيرة إلى متوسطة، واشارت إلى مصرع رجل يبلغ من العمر 60 عاما متأثرا بجراحه.

ويتم التعامل مع هذا الحدث من قبل قسم الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي في وزارة الخارجية في القدس والسفارة الإسرائيلية في كوريا.