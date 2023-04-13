تقرير: تركيا تنسق مع السعودية وقطر بشأن سوريا

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن "تركيا تجري الآن محادثات مع السعودية وقطر"، فيما وصل وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، أمس الأربعاء، إلى مدينة جدة

أفادت صحيفة "حرييت" التركية، اليونم الخميس، أن أنقرة تسعى للحصول على ضمان في إطار عملية التطبيع الجارية بين دول عربية بينها السعودية وسوريا، مشيرة إلى أن "السياسات الأمريكية تقف عائقاً أمام انضمام تركيا لهذا التطبيع".

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن "تركيا تجري الآن محادثات مع السعودية وقطر"، فيما وصل وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، أمس الأربعاء، إلى مدينة جدة، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المملكة منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

وأكدت الصحيفة أن "سوريا، تريد انسحاب القوات التركية من مناطق العمليات، وتطالب بالتزامات أكثر تحديداً فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، بينما تقوم أنقرة بحركة اتصال مكثفة بين الدول الأربع تركيا وروسيا وسوريا وإيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أنقرة تحافظ على الاتصالات مع الدول العربية، وتحاول ضمان التنسيق مع من يعمل منها على تطبيع العلاقات مع سوريا، فيما تجري مفاوضات في هذا الاتجاه مع دول مثل السعودية وقطر"، موضحة أن "أحد العوامل التي تعرقل تقدم عملية تطبيع أنقرة مع النظام في دمشق هي السياسة الأمريكية في المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق، رداً على سؤال حول احتمال لقاء نظيره السوري بشار الأسد، بأنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خريطة طريق لسوريا، تضمنت اجتماعاً للقادة، لكن ينبغي أن يسبق ذلك اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية.

بدوره أخبر رئيس النظام السوري بشار الأسد وكالة "نوفوستي" الروسية أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.

وكانت قد أعلنت السعودية وسوريا، في بيان مشترك، بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.