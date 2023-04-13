منظمتان حقوقيتان: ارتفاع عدد الإعدامات في إيران إلى 75 في المئة

المنظمتان "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية"

ذكرت منظمتان حقوقيتان (معًا ضدّ عقوبة الإعدام)، أن عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 ارتفع بنسبة 75 بالمئة وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، بهدف "بث الخوف" في البلاد، وهو أكبرعدد يُسجّل في إيران منذ عام 2015، بعدما تم تنفيذ 333 حكما في 2021، وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقا بها مباشرة، ما أثار إدانات دولية.

وقالت المنظمتان (منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من النروج مقرًا لها ومنظمة Ensemble Contre La Peine De Mort ومقرها باريس) في بيان نُشر، اليوم الخميس، إن عقوبة الإعدام استُخدمت "مجددًا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".

ومن جهته قال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدّم "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".وأضاف "من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد".

ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر 2022، هزّت تظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.