إسرائيل: ميراف ميخائيلي تعلن أنها ستتغيب عن المظاهرات ضد الإصلاح القضائي السبت الوشيك

كتبت في الرسالة علي أن أتغيب عن مظاهرات يوم السبت، أتمنى أن تتفهم، والدة أوري وألون"، كما أعلن شلين عن ولادة الثاني في تغريدة قصيرة: "قابل: ألون".

نشرت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، اليوم الخميس، رسالة للجمهور على حسابها على تويتر أعلنت فيها أنها لن تحضر التظاهرات مساء السبت الوشيك ضد الإصلاح القضائي

والسبب في ذلك يكمن في صورة ميخائيلي المرفقة بالرسالة التي نشرتها، والتي شوهدت فيها ميخائيلي وهي تقف بجانب شريكها ليور شلين وهي تحمل ابنها أوري، فيما يحمل شريكها طفلًا آخر، ألون.

وكتبت في الرسالة علي أن أتغيب عن مظاهرات، السبت الوشيك، أتمنى أن تتفهم، والدة أوري وألون"، كما أعلن شلين عن ولادة الثاني في تغريدة قصيرة: "قابل: ألون".

وولد الابن الأول لوزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، في أغسطس/آب 2021 في الولايات المتحدة.