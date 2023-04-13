تقرير: الجيش الإسرائيلي يعزز نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي على مستوى البلاد

تقرير استخباراتي "التوترات الأخيرة في القدس تتطلب ردا غير عادي ضد حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لإيران"

وسط التوترات الأمنية الإقليمية المتزايدة، يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد وإضافة بطاريات إضافية إلى القبة الحديدية لضمان سلامة السكان في حالة وقوع هجوم.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلة "كان"، أنه سيتم نشر العشرات من رجال الشرطة والجنود في تل أبيب مع استمرار ارتفاع العمليات العدائية، بعد أكثر من أسبوع من مقتل سائح إيطالي وإصابة عدد آخر بعد أن صدم فلسطيني سيارته بهم، وفي اليوم نفسه، قُتلت شقيقتان ووالدتهما في بلدة الحمرا في غور الأردن بالضفة الغربية.

كما تعرضت إسرائيل لإطلاق صواريخ الأسبوع المنصرم من جماعات مسلحة في غزة ولبنان وسوريا، حيث ظلت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى حيث دعت الجماعات الفلسطينية إلى مزيد من العنف، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصلين اليهود من دخول الحرم القدسي حتى نهاية شهر رمضان المبارك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هناك.

وعلى الرغم من هذه الخطوة الظاهرة لتهدئة التوترات، حذرت مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية من أن الأعمال العدائية ستظل مرتفعة وقد تؤدي إلى الحرب، في تقرير استخباراتي، قالت المديرية إن "التوترات الأخيرة في القدس تتطلب ردا غير عادي ضد حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لإيران"