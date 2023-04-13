الأمين العام لحزب الله: "التطورات العالمية تخدم بشكل إيجابي مسار صراعنا الطويل ضد إسرائيل"

وأردف حسن نصر الله،: "الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات".

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن الانقسام الحاصل اليوم في إسرائيل لا سابق له منذ 50 عاما، وأضاف، "شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا ومتماسكا".

وشدد حسن نصر الله، على أن "تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة والتفاف الفلسطينيين حول المقاومة يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع".

وأردف حسن نصر الله،: "الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات".

وتابع نصر الله في كلمة له خلال فعالية "منبر القدس" السنوي، بمناسبة يوم القدس العالمي: "ما يجب أن يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة والدعم لتستمر المقاومة في الضفة وفلسطين".

وأضاف نصر الله "من الطبيعي في كل عام في كل يوم قدس أن نأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الحاصلة من عام إلى عام"، مشيرا إلى أن "هذه السنة كانت هناك الكثير من التطورات والأحداث المهمة جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وكل هذه التطورات برأيي تخدم بشكل إيجابي مسار صراعنا الطويل ضد إسرائيل ومشاريع الهيمنة الأمريكية".